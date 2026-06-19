민호·최강창민, 멕시코전 '통한의 실점' 탄식…“대표팀, 아쉽지만 잘 싸웠다”

유튜브 채널 '최민호 MINHO'

그룹 샤이니 민호와 동방신기 최강창민이 대한민국 축구 대표팀의 패배를 아쉬워하며 다음 경기 선전을 응원했다.

19일 민호는 최강창민과 함께 유튜브 채널 ‘최민호’에서 2026 북중미 월드컵 조별리그 대한민국과 멕시코전 입중계 라이브 방송을 진행했다.

후반 5분 상대가 높게 올린 크로스를 김승규가 골문을 비우고 뛰어나와 잡는 듯했지만 수비에 가담하던 이기혁과 충돌하면서 공을 놓쳤고 결국 실점으로 연결됐다.

허무한 골 장면에 민호와 최강창민은 아쉬운 마음에 말을 잇지 못했다. 최강창민은 “후반 5분쯤 조심해야 한다고 했는데”라며 “너무 안타깝다”고 아쉬워했다.

결국 경기는 0-1로 그대로 패배했다. 민호는 “많이 아쉽긴 하다. 하지만 잘 싸웠다고 본다. 대한민국 선수들이 좋은 플레이를 펼쳤다”고 말했다. 최강창민도 “저희가 못했다기보다 멕시코가 나름대로 잘 짜온 전술대로 경기를 잘 꾸려간 것 같다”며 “너무 아쉬운 것들이 쌓여서 경기를 아쉽게 이길 수 없었다. 저희가 할 수 있는 축구를 최대한 보여준 것 같아서 박수를 보내드리고 싶다”고 대표팀을 응원했다.

민호는 “이 경기에서 졌지만 할 수 있는 건 끝까지 다 해보고 후회 없는 경기를 한 것 같다. 선수들뿐 아니라 교체도 이른 시간에 빠른 판단으로 최대한 공격적인 전술을 보여줬다”며 “대한민국 축구 팬으로서 다음 경기 한 경기 남았고, 역대 월드컵 첫 조별리그 1위를 기대했지만 아쉬운 결과를 받아들이고 다음 경기 준비를 잘해야겠다”고 기대했다.

한편 대한민국 축구대표팀은 오는 25일 오전 10시 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열리는 남아프리카공화국전을 통해 분위기 반전을 노린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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