“승리하려고 준비했는데…이번 경기 지났으니 다음에 꼭 승리하겠다” 이강인의 아쉬움과 다짐

사진=뉴시스

한국 축구대표팀의 에이스 이강인(PSG)이 멕시코전 패배를 아쉬워하면서도 다음 남아프리카공화국전 승리를 약속했다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 19일 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0-1로 패했다. 승점 3(1승1패)을 유지한 한국은 A조 2위를 유지했다. 먼저 2승을 챙긴 멕시코는 승점 6으로 체코와의 조별리그 3차전 결과와 상관없이 조 1위를 확정했다. 한국은 오는 25일 남아공과의 조별리그 3차전을 이겨야 하는 부담감을 안게 됐다.

경기 후 이강인은 “승리하려고 준비했는데, 패배해서 아쉬운 마음이 크다”며 “월드컵 무대를 더 잘 준비해야 할 것 같다. 이번 경기는 이미 지났으니, 다음 경기 더 잘 준비해서 꼭 승리하도록 하겠다”고 전했다.

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공격 전개의 중심, 역시 이강인이었다. 중원과 좌우로 이동하면서 활로를 뚫기 위해 부던히 노력했다. 하지만 결국 동점골을 만들지 못했다. 풀타임을 소화하며 정확한 패스 88%(49/56), 기회 창출 3회, 큰 기회 창출 3회를 기록했다. 슈팅은 1회 시도했다. 축구 통계 매체 ‘풋몹’으로부터 한국 대표팀 중 가장 높은 평점인 7.2를 받았다. 한국 선수단 중 평점 7을 넘은 건 이강인, 김민재(뮌헨) 둘뿐이었다.

한편 이강인은 이날 전반 3분 이강인이 루이스 로모의 공을 제어할 때 발을 가격해 경고를 받았다.

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최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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