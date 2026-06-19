넥슨 ‘NDC 26’ 강연→대담·전시 풍성…사흘간 관람객 1만명

2026년 넥슨 개발자 콘퍼런스(NDC 26) 행사장 전경. 사진=넥슨

국내 최대 게임 개발자 콘퍼런스인 ‘2026년 넥슨 개발자 콘퍼런스(Nexon Developers Conference)’가 사흘간의 일정을 마무리했다. 올해 행사는 인공지능(AI) 기술 확산 속에서 게임 개발의 경쟁력이 무엇인지에 대한 논의가 집중적으로 이뤄졌다.



지난 16일부터 18일까지 넥슨 사옥과 경기창조경제혁신센터 일대에서는 '2026년 넥슨 개발자 콘퍼런스'가 열렸다. 올해는 특히 인공지능(AI) 활용이 실무 현장에서 보편화된 상황에서, 실제 적용 과정을 공유하고 노하우를 나눠 앞으로 나아가야 할 방향을 모색하는 시간이 마련됐다. 누적 1만명 이상 관람객이 강연장을 찾은 가운데 온라인 생중계 조회수 6만 3000여회를 기록했다.

16일 넥슨 일본법인 이정헌 대표의 환영사와 넥슨코리아 강대현 공동 대표의 '구현이 쉬워지는 시대, 우리는 무엇으로 경쟁하는가'라는 기조강연으로 막을 열었다. 이 대표는 "기술이 아무리 바뀌어도 이용자는 결국 재미있는 게임을 기억하고 다시 찾는다"며 "모두가 같은 도구를 손에 쥔 시대에 차이를 가르는 것은 무엇을 만들 것인가에 대한 안목이며, 이는 이용자에 대한 깊은 이해와 공감에서 나온다"고 강조했다.

NDC 26 환영사 모습. 사진=넥슨



강 대표는 구현의 비용이 빠르게 낮아질수록 경쟁의 무게중심이 맥락의 깊이로 이동한다고 진단했다. 개발팀이 다져온 노하우와 유저가 맺어온 관계, 커뮤니티 문화처럼 시간으로만 축적되는 자산을 맥락 자본(Contextual Capital)으로 짚으며 "시간이 쌓아 올린 맥락은 돈으로 살 수 없다"고 역설했다. 나아가 맥락이 연결될수록 가치가 커지는 '맥락의 복리'를 AI 시대의 경쟁력으로 제시했다.

올해 NDC에서는 대담 형식의 세션도 주목을 받았다. 정리된 결론을 전하는 일방향 발표를 넘어 분야별 연사들이 서로 묻고 답하는 과정 전체가 무대에 올랐다. 넥슨게임즈 박용현 대표는 서로 달라 보이는 신작들을 동시에 개발하는 것이 실은 RPG 역량이라는 한 축 위에서 새로운 장르와 경험을 탐색해온 결과이자, 변화하는 시장에 대응하기 위한 전략이라고 설명했다.

'AI 시대, 넥슨은 데이터로 무엇을 준비하는가' 세션에서는 넥슨 기술 및 플랫폼 조직 책임자와 외부 전문가가 한자리에 모여 넥슨 데이터 민주화의 토대가 된 '모노레이크'를 AI가 읽고 활용할 수 있는 데이터 플랫폼으로 발전시켜 온 과정을 풀어놓았다.

NDC 26 아트 전시회 NEXTAGE 모습. 사진=넥슨

이 외에도 NDC 26 기간에는 게임기획, 프로덕션, 인공지능, 데이터 분석 등 다양한 분야의 강연이 이어졌다. 글로벌 흥행작 '아크 레이더스'를 만든 넥슨의 스웨덴 개발 자회사 엠바크 스튜디오는 머신러닝과 데이터 분석, 아트 콘텐츠 제작 등 주제로 직접 무대에 올라 해외 개발 현장의 생생한 경험을 국내 개발자들과 나누기도 했다.

강연장 밖에서는 7년 만에 외부에 전면 개방된 게임아트 전시회 'NEXTAGE'가 발길을 사로잡았다. 넥슨컴퍼니 소속 아티스트들이 디지털 일러스트, 조형물, 영상 등 다양한 형태로 선보인 아트웍 작품 150여 점이 사옥을 채웠다. 특별 코너로 마련된 사운드 기획전에서는 '마비노기', '퍼스트 디센던트' 등 게임 속 공간을 이루는 소리가 한 겹씩 완성되는 과정을 입체적으로 경험할 수 있도록 마련했다.

사옥 앞 판교 콘텐츠거리에는 '아크 레이더스'와 '던전앤파이터', '카트라이더 러쉬플러스' 등 넥슨 IP를 활용한 미니게임 체험존을 운영하며 체험과 기념품을 받기 위해 줄을 선 관람객의 발길이 이어졌다.

넥슨 류은영 인재전략실장은 "NDC는 누군가의 정답을 듣는 자리가 아니라, 같은 고민을 안은 이들이 각자의 경험을 꺼내놓으며 길을 함께 찾아가는 곳"라며 "여기서 나눈 지식과 영감이 업계가 한 걸음 더 나아가고 새로운 가능성을 모색하는데 힘이 되기를 바란다"고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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