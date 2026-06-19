멕시코에 0-1로 패배한 한국, 홍명보 감독 “실점 장면 아쉬워, 마지막 경기 최선 다하겠다”

사진=대한축구협회 제공

짙게 남는 아쉬움을 털고 내일을 바라봐야 한다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 19일 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0-1로 패했다. 승점 3(1승1패)을 유지한 한국은 A조 2위를 유지했다. 먼저 2승을 챙긴 멕시코는 승점 6으로 체코와의 조별리그 3차전 결과와 상관없이 조 1위를 확정했다. 한국은 오는 25일 남아프카공화국과의 조별리그 3차전을 이겨야 하는 부담감을 안게 됐다.

경기 후 홍명보 감독은 “선수들이 준비한 대로 잘했다. 다만 실점 장면에서 아쉬운 부분이 있다. 이 역시 중요한 부분”이라며 “우리가 남은 기간 동안 잘 준비해서 마지막 경기에 최선을 다해야 한다”고 전했다.

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경기 중간 어떤 부분을 선수단에게 강조했는지 묻자 홍 감독은 “선수들에게 기본적으로 꾸준하게 흥분하지 말고 경기를 하라고 했다. 나쁘지 않았다. 선수들은 계속 평정심을 유지하면서 경기를 했다”고 답했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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