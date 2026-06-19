아로셀, ‘월리를 찾아라 런 in 서울’ 협찬사 참여

월리를 찾아라 런 in 서울 공식 이미지. 출처=월리를 찾아라 런 in 서울

에프아이씨씨(FICC)의 바이오 뷰티 브랜드 아로셀(Arocell)이 오는 21일 서울 여의도공원에서 열리는 ‘월리를 찾아라 런 in 서울’에 협찬사로 참여하며 러닝 및 아웃도어 소비자와의 접점 확대에 나선다고 19일 밝혔다.

‘월리를 찾아라 런 in 서울’은 참가자들이 인기 캐릭터 월리 복장을 착용하고 정해진 코스를 달리는 이색 러닝 행사다. 유니버셜 스튜디오가 주최하며 10km와 5km 코스로 운영된다. 참가자 전원에게는 유니폼과 양말, 스트링백, 배번호 등으로 구성된 스타트팩이 제공된다.

아로셀은 행사 현장에서 다양한 체험 이벤트를 진행한다. SNS 팔로우 참여자를 대상으로 멜라 TXA 선세럼 미니 제품을 증정하며 카카오톡 채널 ‘아로셀’을 추가한 참여자는 룰렛 이벤트에 참여할 수 있다. 경품으로는 아로셀 마스크팩 (슈퍼 콜라겐 마스크팩 2.0 ECM ACTIVE, 멜라 TXA 마스크, 보툴케어 프라임톡스 마스크) 3종 중 1종이 제공된다.

행사장에는 아로셀의 멜라 TXA 라인을 직접 체험할 수 있는 테스트존도 마련된다. 방문객들은 멜라 TXA 마스크와 멜라 TXA 선세럼을 현장에서 사용해 볼 수 있다.

월리를 찾아라 런 in 서울 공식 이미지. 출처=월리를 찾아라 런 in 서울

브랜드에 따르면 ‘멜라 TXA 마스크’는 고농축 기미 크림을 그대로 굳힌 43g 고효능 겔 마스크 제품으로 기미 생성 주기인 72시간 사이클에 맞춰 설계된 제품이다. 눈에 보이지 않는 속 기미까지 케어하는 데 초점을 맞추었으며 독자 성분 ‘피코토닉™’이 멜라닌 생성·축적·전이 단계를 관리해주고 8 글로우-리바이브 콤플렉스(8 glow-revive complex)를 통해 건조로 인한 멜라닌 자극 환경을 완화하는 데 도움을 준다. ‘멜라 TXA 선세럼’은 지난해 7월 출시 이후 스포츠 선수와 뷰티 크리에이터들 사이에서 입소문을 탄 제품으로 SPF50+/PA++++의 자외선 차단 지수를 갖춘 기능성 선케어 제품이다. 백탁 없이 산뜻한 사용감으로 야외 활동 시 활용도가 높다.

최근 러닝을 비롯한 야외 스포츠 활동 인구가 증가하면서 자외선 차단과 피부 관리에 대한 관심도 높아지고 있다. 아로셀은 육상 국가대표 출신 박병권 코치와의 협업, 프로 스포츠 구단 파트너십 등 스포츠 마케팅 활동을 확대하고 있으며 이번 월리런 참여를 통해 러닝 인구와의 접점을 더욱 강화할 계획이다.

아로셀 관계자는 “최근 러닝을 비롯한 야외 활동이 일상적인 라이프스타일로 자리 잡으면서 자외선 관리의 중요성도 함께 커지고 있다”며 “이번 월리런을 통해 참가자들이 실제 러닝 환경에서 아로셀 제품을 직접 체험하고 브랜드를 경험할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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