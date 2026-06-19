김승규-이기혁 겹치면서 ‘선제 실점’…한국, 멕시코전 후반 0-1로 끌려가

사진=대한축구협회 제공

찰나의 실수, 결국 선제골을 내줬다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 19일 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전 후반 선제골을 내주면서 0-1로 끌려가고 있다.

한국은 체코전과 동일하게 손흥민(LAFC)이 최전방에 나섰고 이재성(마인츠)과 이강인(PSG)이 좌우 측면을 맡았다. 중원은 황인범(페예노르트)과 백승호(버밍엄시티)가 출격했다. 좌우 윙백은 변화를 줬다. 설영우(즈베즈다)가 좌측으로 이동, 우측은 김문환(대전)이 나섰다. 수비는 김민재(뮌헨)를 필두로 이기혁(강원)과 이한범(미트윌란)이 좌우를 지켰다. 골키퍼 장갑은 김승규(도쿄)가 꼈다.

역시 쉽지 않았다. 멕시코는 FIFA 랭킹 12위로, 22위인 한국보다 10계단 높다. 멕시코는 초반부터 안정적인 공격 전개를 바탕으로 공간이 열리면 슈팅을 때렸다. 초반 10분 정도 멕시코의 흐름이 계속됐다. 전반 15분이 넘어가면서 한국도 서서히 공격 찬스를 잡기 시작했다. 이강인이 하프라인 근처 우측에서 감각적인 로빙 패스를 문전의 손흥민에게 연결했다. 손흥민이 왼발 로빙 슈팅을 시도해 공이 골대로 향했으나 에드손 알바레스의 오버헤드킥에 막혔고 오프사이드도 선언됐다.

이후 위기를 마주했으나 김승규의 완벽한 선방 능력이 밫났다. 전반 20분 문전에서 로베르토 알바레도의 위협적인 헤더를 김승규가 슈퍼 세이브로 마무리했다. 멕시코도 한국도 골을 기록하지 못했다. 전반 41분 왼쪽으로 침투한 설영우의 슈팅은 골문을 벗어났고, 전반 43분 이강인의 중거리 슈팅은 수비벽에 막혔다.

0-0으로 출발한 후반, 한국은 어이없는 실수에 선제골을 내줬다. 후반 5분이었다. 왼쪽에서 넘어온 크로스를 김승규가 앞으로 나오면서 잡았다. 하지만 점프 뒤 내려오는 과정에서 이기혁과 겹쳤고 공이 빠졌다. 결국 공을 루이스 로모가 슈팅으로 연결하면서 선제골을 허용했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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