트와이스 사나, 의상 해프닝 해명… “거울 볼 틈도 없었다”

그룹 트와이스 사나가 18일 오후 서울 종로구 커피앳웍스에서 열린 티젠X트와이스 체험형 팝업 콤부차 랩 오픈 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.06.18. 사진 = 뉴시스

그룹 트와이스 멤버 사나가 최근 불거진 의상 해프닝과 관련해 직접 심경을 전했다.

사나는 지난 18일 팬 소통 플랫폼을 통해 “피팅 할 때는 앞부분이 벌어지지 않도록 고정한 상태로 입었는데, 행사장에 들어갈 때 정신이 없어 거울을 보지 못했다”며 “의상이 벌어진 상태로 촬영되고 있는 줄도 대기실에 들어와서야 알았다”고 전했다.

이어 “피팅 때처럼 완벽한 모습으로 서지 못해 속상했는데, 말이 많아서 더 속상하다”며 솔직한 심경을 털어놨다.

앞서 사나는 같은 날 트와이스 멤버들과 함께 서울 종로구에서 열린 한 브랜드 행사 포토세션에 참석했다.

이날 사나는 플라워 패턴이 돋보이는 화이트 미니 원피스를 착용해 눈길을 끌었다. 다만 행사 이후 의상 착용 상태를 두고 온라인상에서 다양한 반응이 이어지며 화제가 됐다.

한편 사나가 속한 트와이스는 오는 7월 10일부터 12일까지 서울 송파구 KSPO DOME에서 월드투어 ‘THIS IS FOR(디스 이즈 포)’ 앙코르 공연을 개최한다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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