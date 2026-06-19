사진 = 유튜브 채널 ‘덱스101’

방송인 덱스가 유튜브 활동 중단 소식을 전했다.

18일 유튜브 채널 ‘덱스101’에는 ‘7년 유튜브 여정의 쉼표를 찍겠습니다’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 덱스는 “사실상 오늘이 우리 채널의 마지막 영상이라고 하기엔 그렇고, 당분간 쉬게 됐다”고 밝혔다.

사진 = 유튜브 채널 ‘덱스101’

이어 “벌써 저도 유튜브 6년차더라. 2020년부터 전역 후 바로 시작했다. 쉬는 게 아쉽다”며 “이번 년도가 우리 팀과 합이 잘 맞아서 진짜 제가 하고 싶은 걸 막 하고 있었는데, 이럴 때 잠깐 쉬어가는 게 아쉽다”고 털어놨다.

사진 = 유튜브 채널 ‘덱스101’

그는 활동 중단 이유에 대해 “이유는 여러 가지가 있다. 개인적 이유가 있을 수 있고, 컨디션이 있을 수도 있다”며 “여러 가지 종합해봤을 때 조금 더 좋은 걸 보여드리기 위해서는 잠깐 쉬어가는 게 맞겠다는 결심을 했다”고 설명했다.

사진 = 유튜브 채널 ‘덱스101’

복쉬 시점에 대해서는 “이번 년도는 아닐 것”이라며 “이 업계가 쉽지 않다. 한두 달만 쉬어도 잊히는데, 이렇게 오래 쉬는 것도 나름대로 큰 결정을 한 거다. 팬들을 등한시해서 결정이 쉬웠다는 건 아니다. 결정을 해야 되는 이유가 너무 명확했다. 어려움이 있지는 않았다”고 말했다.

또 “사실 냉정하게 제가 지금 어떤 자리에서 가고 있는지 스스로 애매하다고 느꼈다”며 “‘나는 어느 카테고리에서 강점이 있는 사람인가’ 생각했을 때 여러 가지에 적당히 발을 걸치고 있다는 생각이 들더라. 조금 더 주력을 해볼 타이밍이 올해가 아닌가 생각했다”고 덧붙였다.

한편 덱스는 UDT 출신 방송인으로 각종 예능 프로그램과 콘텐츠를 통해 활약하며 많은 사랑을 받고 있다. 현재 유튜브 채널 ‘덱스101’은 약 116만 명의 구독자를 보유하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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