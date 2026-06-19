홍명보호, 멕시코 일방적 응원 이겨내고 전반 0-0으로 종료

사진=뉴시스

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홍명보호가 멕시코와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전 전반을 대등한 경기력을 보이며 비긴 채 마무리했다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 19일 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 멕시코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전 전반을 0-0으로 마쳤다.

한국은 최전방 공격수에 손흥민(LAFC)을 내세운 3-4-2-1 전술로 멕시코전에 나섰다.

이재성(마인츠)과 이강인(PSG)이 좌우 측면을 맡았고 중원은 황인범(페예노르트)과 백승호(버밍엄시티)가 출격했다. 좌우 윙백으로는 설영우(즈베즈다)와 김문환(대전)이 나섰다. 스리백은 김민재(뮌헨)와 이기혁(강원), 이한범(미트윌란)이 이름을 올렸다. 골키퍼 장갑은 김승규(도쿄)가 꼈다.

멕시코는 FIFA랭킹 12위로 한국(22위)보다 10계단이나 높다. 여기에 홈 어드밴티지까지 등에 업었다. 4만8000여명을 수용할 수 있는 과달라하라 스타디움 관중석은 초록 멕시코 대표팀 유니폼을 입은 멕시코 팬들로 빼꼭히 가득 찼다.

하지만 태극전사들은 흔들리지 않았다. 이날 양 팀은 전반에 많은 슈팅을 날리지 못했다. 멕시코는 전체 3개 슈팅을 날렸고 이중 유효슈팅은 1개에 그쳤다. 한국은 2차례 슈팅을 날렸지만 유효 슈팅은 없었다. 그만큼 양 팀 모두 결정적인 기회를 잡지 못했다는 의미다.

한국은 중원부터 발빠른 멕시코의 공격은 막아내며 순조롭게 경기를 이끌어갔다. 전반 16분에는 이강인과 손흥민의 ‘콤비 플레이’가 나왔다. 이강인이 전방으로 쇄도하던 손흥민에게 로빙패스를 연결했고 손흥민은 달려 나온 골키퍼를 넘기는 슈팅을 날렸다. 에드손 알바레스가 멕시코 골문 앞에서 간신히 걷어냈다. 오프사이드 판정이 나왔지만 한국의 사기를 올리기에 충분했다.

위기도 있었다. 전반 20분에는 호르헤 산체스가 오른쪽 측면에서 올린 크로스를 로베르토 알바레도가 페널티박스에서 날카로운 헤더를 날렸다. 김승규가 몸을 날리면서 잡아냈다.

다시 한국은 반격에 나섰다. 전반 32분 이재성이 후방에서 뛰워 준 볼을 설영우가 페널티박스에서 받아 왼쪽의 손흥민에게 연결했다. 손흥민이 왼쪽에서 슈팅을 날렸지만 무위에 그쳤다. 다만 이번에도 오프사이드 판정이 나왔다.

결국 양 팀은 득점 없이 전반을 마쳤다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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