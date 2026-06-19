2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전 대한민국과 멕시코의 경기가 열린 19일 서울 종로구 광화문광장에서 그룹 노브레인이 대한민국의 승리를 위해 응원을 하고 있다. 사진=김용학 기자 yhkim@sportsworldi.cm

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

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