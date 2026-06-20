마이디어, 소비자 접점 확대 위한 체험형 팝업 선봬

이미지=마이디어

글로벌 가전 브랜드 ‘마이디어’(Midea)가 신제품 에어컨 출시를 기념해 체험형 팝업스토어 ‘Midea, Feel the Cool’을 운영한다고 20일 밝혔다.

이번 팝업은 ‘도심 속 가장 시원한 경험’을 콘셉트로 기획됐다. 무더운 여름철 성수동을 찾는 방문객들에게 잠시 쉬어갈 수 있는 시원한 공간을 제공하고 마이디어 인버터 에어컨의 냉방 성능을 직접 체험할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

행사는 오는 25일까지 서울 성동구 인근 더리브세종 공개 공지에서 진행되며 운영 시간은 오전 10시 30분부터 오후 7시까지다.

팝업 현장에는 신제품 에어컨 전시존과 체험존이 마련되어 방문객들이 제품의 주요 기능과 냉방 성능을 직접 경험할 수 있다. 또한 방문객 참여형 프로그램도 함께 운영된다. 방문객들은 QR Quiz 이벤트와 룰렛 이벤트에 참여할 수 있으며 무료 아이스크림 증정 행사도 진행된다. 특히 룰렛 이벤트 경품으로 마이디어 벽걸이 에어컨과 선풍기, 미니 냉동고 등 다양한 가전제품이 준비되어 있어 방문객들의 관심을 모을 것으로 기대된다.

마이디어 코리아 정유훈 이사는 “이번 팝업은 에어컨의 성능을 설명하는 데 그치지 않고 직접 체험을 통해 시원함을 느낄 수 있도록 기획했다”며 “무더운 여름철 성수를 찾는 많은 분들이 잠시 쉬어가며 마이디어가 제공하는 시원함을 경험할 수 있기를 바란다”고 말했다.

한편 마이디어 인버터 에어컨 시리즈는 하이마트, 이마트, 쿠팡, 네이버 브랜드스토어 등 주요 온·오프라인 판매 채널에서 구매할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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