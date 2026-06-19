더 시에나 라운지 청담, 노희영과 업스케일 캐주얼 다이닝 ‘쓰리버즈’로 재탄생

대한민국 F&B 트렌드를 이끌어 온 브랜드 전문가 노희영과 더 시에나 그룹이 손잡고 청담동 중심에 새로운 라이프스타일 미식 공간을 선보인다.

더 시에나 그룹은 ‘더 시에나 라운지 청담’의 지하 1층 공간을 전면 리뉴얼하고, 업스케일 캐주얼 다이닝 브랜드 ‘쓰리버즈 앳 시에나(3 Birds at The Siena)’를 새롭게 오픈한다고 밝혔다.

기존에 운영되던 와인바 ‘비노탭 시에나’가 노희영 고문의 섬세한 디렉팅을 거쳐 브런치부터 와인 다이닝까지 함께 즐길 수 있는 감각적인 라이프스타일 다이닝 공간으로 재탄생했다.

이번 리뉴얼을 총괄한 노희영 고문은 마켓오, 비비고 등 국내 유수의 F&B 브랜드를 성공시킨 주인공이다. 최근에는 2026시즌 KLPGA 투어 개막전인 ‘더 시에나 오픈 2026’의 총괄 기획을 맡아, 골프 대회에 리조트와 라이프스타일 경험을 완벽히 결합해 냈다는 호평을 받았다. 대회에서 입증된 노 고문의 감각적인 디렉팅은 이번 ‘더 시에나 라운지 청담’ 리뉴얼로 고스란히 이어진다.

노희영 고문의 섬세한 디렉팅과 더 시에나 그룹의 안정적인 운영 역량이 결합된 이번 협업은 호스피탈리티 서비스 전문성을 높이고, 차별화된 미식 경험을 제공하고자 하는 더 시에나 그룹의 의지가 담긴 프로젝트이다.

6월 중순, 새롭게 문을 여는 쓰리버즈 앳 더 시에나는 엄선된 제철 식재료를 바탕으로 브랜드 고유의 트렌디하고 건강한 브런치 메뉴와 함께 더 시에나 라운지 청담의 특성에 맞는 다채로운 메뉴를 선보인다. 낮에는 여유로운 브런치와 커피를, 저녁에는 와인과 함께 즐길 수 있는 메뉴를 제안하며, 일상과 특별한 날을 모두 아우르는 편안한 다이닝 경험을 제공한다.

더 시에나 그룹 관계자는 "노희영 고문의 탁월한 안목과 쓰리버즈 특유의 생동감 넘치는 바이브가 만나 청담동에 새로운 미식 기준을 제시할 것"이라며 "차별화된 호스피탈리티와 편안한 캐주얼 다이닝의 조화를 통해 소중한 사람들과 머무는 모든 순간이 특별해지는 경험을 선사하겠다"고 전했다.

한편, 더시에나 그룹은 국내 최상위 하이엔드 휴양 문화를 선도해 온 프리미엄 리조트 호텔 전문 기업이다. 최근 동해의 수려한 자연경관을 배경으로 한 차세대 복합 휴양지 ‘더 시에나 인피니티 삼척’ 사업을 야심차게 준비중이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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