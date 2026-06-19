AGMC, 행사·브랜딩·마케팅 연결한 ‘통합 브랜드 경험 전략 세미나’ 개최

AI 생성형 이미지. AGMC 제공

프리미엄 전시·컨벤션 및 브랜드 경험 스튜디오 AGMC가 오는 7월 11일 한국잡월드에서 ‘통합 브랜드 경험 전략 세미나’를 개최한다고 19일 밝혔다.

AGMC에 따르면 이번 세미나는 기업과 브랜드가 고객에게 보다 선명하게 기억되기 위해 필요한 브랜드 경험 전략을 중심으로 행사·콘텐츠·브랜딩·마케팅을 하나의 흐름으로 연결하는 방법을 다루기 위해 마련됐다.

AGMC는 브랜드가 고객에게 전달되는 과정이 더 이상 로고, 홈페이지, 홍보물, 광고, 행사 등 개별 요소만으로 판단되지 않는다고 설명한다. 고객은 브랜드를 하나의 장면, 하나의 메시지, 하나의 공간, 하나의 경험으로 인식하기 때문에 온·오프라인 전반에서 일관된 브랜드 경험을 만드는 것이 중요하다는 것이다.

특히 세미나와 박람회, 컨퍼런스 같은 오프라인 행사는 브랜드의 메시지와 전문성, 신뢰도, 태도를 고객이 직접 경험하는 중요한 무대가 된다. 단순한 일회성 행사를 넘어 고객과의 관계를 형성하고 이후 홈페이지 방문, 콘텐츠 소비, 상담 문의, 구매 검토로 이어지는 브랜드 경험의 출발점이 될 수 있다는 점에서 전략적 접근이 필요하다고 설명했다.

이번 세미나에서는 △통합 브랜드 경험의 필요성 △행사와 브랜드 경험의 관계 △성공적인 브랜드 행사와 세미나·박람회의 공통점 △브랜딩·콘텐츠·마케팅을 하나의 흐름으로 연결하는 방법 △AI를 활용한 비즈니스 마케팅 및 콘텐츠 실행 전략 등이 다뤄질 예정이다.

AGMC 관계자는 “행사는 브랜드가 고객에게 가장 입체적으로 전달되는 순간”이라며 “좋은 브랜드 경험을 만들기 위해서는 행사 기획, 공간, 콘텐츠, 디자인, 홈페이지, 마케팅이 따로 움직이는 것이 아니라 하나의 흐름으로 연결돼야 한다”고 말했다.

이어 “많은 기업이 브랜딩, 홈페이지, 마케팅, 행사 운영을 각각 별도의 과제로 접근하지만 실제 고객은 이 모든 과정을 하나의 브랜드 인상으로 받아들인다”며 “이번 세미나는 기업과 브랜드 담당자들이 브랜드 경험을 점검하고 행사를 중심으로 브랜딩과 마케팅을 실제 비즈니스 성과와 연결하는 방법을 이해할 수 있도록 구성했다”고 덧붙였다.

또한 AGMC는 생성형 AI의 확산으로 브랜드 커뮤니케이션 방식 역시 변화하고 있다고 설명했다. AI는 단순히 콘텐츠 제작 시간을 줄이는 도구를 넘어 브랜드 메시지를 정리하고 고객에게 전달할 언어와 콘텐츠 구조를 고도화하는 방식으로 활용될 수 있다는 것이다.

AGMC 관계자는 “AI를 활용한 마케팅은 단순히 더 많은 콘텐츠를 빠르게 만드는 것이 아니라 브랜드의 방향성과 고객의 판단 흐름에 맞는 메시지를 더욱 정교하게 만드는 데 초점을 맞춰야 한다”며 “이번 세미나에서는 AI를 브랜드 경험과 마케팅 실행에 연결하는 실무적 관점도 함께 다룰 예정”이라고 설명했다.

AGMC는 전시·컨벤션, 세미나, 브랜드 컨설팅, 브랜딩 패키지, 웹사이트 기획·제작, 마케팅 콘텐츠 제작 등을 수행하는 전시·컨벤션 및 브랜드 경험 스튜디오다. 기업과 브랜드가 고객에게 효과적으로 전달되고 기억될 수 있도록 온·오프라인 커뮤니케이션 전반을 통합적으로 구성하는 데 주력하고 있다고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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