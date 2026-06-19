이지훈♥아야네, 둘째도 딸…“루희 언니 된다”

사진 = 아야네 SNS 계정

가수 겸 배우 이지훈의 아내 아야네가 둘째 아이의 성별을 직접 밝혔다.

아야네는 18일 자신의 SNS를 통해 “둘째 성별은 딸이었다”는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 아야네가 남편 이지훈, 딸 루희와 함께 성별 공개 이벤트를 진행하는 모습이 담겼다. 이와 함께 초음파 사진과 성별 예측 투표 결과도 공개해 눈길을 끌었다.

아야네는 “아들을 예상해주신 분이 워낙 많으셔서 놀랍죠”라며 “니프티 검사를 진행해서 한 달 전쯤 결과는 나와 있었다”고 밝혔다.

이어 “완전히 확신할 수 없어 공개를 미루고 있었다”며 “최근 병원에서 초음파를 보고 원장님께 딸이라는 이야기를 듣고 여러분께도 소식을 전할 수 있게 됐다”고 설명했다.

또 “몸도 무겁고 입덧도 남아 있어 결과를 들으러 가기 힘들었다”면서도 “두 성별 모두 그저 감사한 마음이었다. 딸과 아들 모두 50대 50으로 바랐다”고 전했다.

그러면서 “루희는 언니가 되고, 저는 자매맘이 된다”며 기쁜 마음을 드러냈다.

한편 아야네는 2021년 14세 연상의 이지훈과 결혼했다. 이후 시험관 시술 끝에 첫째 딸을 품에 안았으며, 최근 둘째 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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