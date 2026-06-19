축구 후 무릎 통증 지속된다면, 전방 십자인대 파열 진단부터 받아야

월드컵 시즌을 맞아 축구에 대한 관심이 높아지면서 직접 공을 차는 생활체육 인구도 늘고 있다. 축구는 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 대표 스포츠지만, 빠른 방향 전환과 급정지, 점프 후 착지, 선수 간 충돌이 잦아 무릎 부상 위험이 큰 종목이기도 하다. 특히 경기 중 흔히 발생하는 중증 무릎 손상 가운데 하나가 전방십자인대 파열이다.

서울바른세상병원 정형외과 전문의 김형식 대표원장의 도움말로 축구 중 발생하기 쉬운 전방십자인대 파열의 원인과 치료법, 예방법을 알아봤다.

서울바른세상병원 제공

◆무릎서 ‘뚝’ 소리 났다면 의심… 방치 땐 연골 손상 위험

전방십자인대는 허벅지뼈와 정강이뼈를 연결하며 무릎 관절이 앞뒤로 흔들리거나 비정상적으로 회전하는 것을 막아주는 중요한 구조물이다. 축구 경기 도중 상대 선수의 태클을 받거나, 드리블 과정에서 갑자기 방향을 바꾸는 동작, 점프 후 불안정한 자세로 착지하는 과정에서 손상되는 경우가 많다.

전방십자인대가 파열되면 부상 순간 무릎 안에서 ‘퍽’ 또는 ‘뚝’ 하는 소리를 경험하는 경우가 많다. 이후 극심한 통증과 함께 무릎이 빠지는 듯한 불안정감이 나타나고, 관절 내부 출혈로 인해 붓기와 열감이 발생할 수 있다. 계단을 오르내리거나 방향을 전환할 때 무릎이 덜렁거리는 느낌을 호소하기도 한다.

문제는 통증이 시간이 지나면서 일시적으로 줄어드는 경우가 있다는 점이다. 이를 타박상이나 가벼운 염좌로 여겨 운동을 계속하거나 치료를 미루는 사례도 적지 않다. 하지만 전방십자인대 파열은 방치할수록 무릎의 안정성이 떨어지고 반월상연골판 손상, 연골 손상, 조기 퇴행성관절염으로 이어질 위험이 높아진다. 따라서 축구 중 무릎 부상을 입었다면 초기 단계에서 정확한 진단을 받아야 한다.

진단은 문진과 이학적 검사를 비롯해 X-ray, MRI 등을 통해 진행된다. 검사 결과에 따라 인대가 일부만 손상된 부분 파열인지, 완전히 끊어진 완전 파열인지를 확인하게 된다. 부분 파열의 경우 손상 범위와 무릎의 불안정성 정도에 따라 보조기 착용, 약물치료, 물리치료, 운동치료 등 보존적 치료를 고려할 수 있다.

◆완전 파열 땐 재건술 고려… 운동 복귀는 재활이 관건

완전 파열이거나 무릎의 불안정성이 심한 경우, 운동 복귀를 원하는 젊은 환자라면 수술적 치료가 필요한 경우가 많다. 전방십자인대 파열 치료의 핵심은 십자인대 재건술이다. 재건술은 파열된 인대를 대신할 새로운 인대를 삽입해 원래의 기능을 회복시키는 수술로, 대부분 관절내시경을 이용해 시행한다.

파열 위치가 대퇴골 부착부에 가깝거나 특정 조건을 충족하는 경우에는 봉합술을 시행할 수 있지만, 실제 임상에서는 재건술이 적용되는 경우가 훨씬 많다. 수술 과정에서는 손상된 인대를 정리한 뒤 경골과 대퇴골에 터널을 만들고 새로운 인대를 삽입해 고정한다.

김형식 대표원장에 따르면 재건술에 사용되는 인대는 크게 자가건과 타가건으로 나뉜다.

그는 “자가건은 환자 자신의 햄스트링건이나 대퇴사두건, 슬개건 등을 채취해 사용하는 방법이고 타가건은 기증받은 인대를 사용하는 방식”이라며 “자가건은 생착이 빠르고 거부반응 위험이 적으며 재파열 가능성이 상대적으로 낮다는 장점이 있다. 타가건은 별도의 인대 채취 과정이 없어 수술 시간이 짧고 수술 후 통증 부담이 적은 편”이라고 말했다. 자가건과 타가건 중 어떤 방법이 적합한지는 환자의 연령, 활동량, 직업, 운동 복귀 목표 등을 종합적으로 고려해 결정하게 된다.

수술만큼 중요한 것이 재활치료다. 성공적인 전방십자인대 재건술 이후에도 체계적인 재활이 뒷받침되지 않으면 운동 기능 회복이 어렵고 재손상 위험도 높아질 수 있다. 일반적으로 수술 후 초기에는 목발과 보조기를 이용해 관절을 보호하며, 이후 근력 강화와 관절 운동 범위를 회복하는 재활치료를 단계적으로 진행한다. 가벼운 조깅은 보통 수술 후 6~9개월경 가능하며, 축구와 같은 격렬한 스포츠 복귀는 1년 이상 충분한 회복 과정을 거친 뒤 결정하는 경우가 많다.

김형식 대표원장은 “전방십자인대 파열은 축구를 비롯한 구기종목에서 매우 흔하게 발생하는 부상이지만 초기 대응에 따라 예후가 크게 달라질 수 있다”며 “무릎에서 파열음이 들리거나 붓기, 불안정감이 나타난다면 단순 염좌로 생각하지 말고 정확한 진단을 받아야 한다”고 말했다.

이어 “특히 완전 파열을 방치할 경우 연골판 손상과 퇴행성관절염으로 이어질 수 있어 적절한 시기에 십자인대 재건술과 재활치료를 진행해야 한다”고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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