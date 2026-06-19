‘퀘스트형 걸그룹' 천사XO녀, 7월16일 첫 프리 데뷔 공연

걸그룹 프로젝트 천사XO녀(SAINT XO GIRLS)가 프리 데뷔 공연을 열고 대중과 만난다.

AI 네이티브 엔터테인먼트 회사 딥스튜디오는 19일 “천사XO녀의 첫 Quest(퀘스트) 공연이 오는 7월 16일 진행된다. 천사XO녀의 첫 프리 데뷔 무대에 많은 기대와 관심을 부탁드린다”고 밝혔다.

천사XO녀는 AI 기반 퀘스트 시스템을 통해 음악, 콘텐츠, 공연을 전개하는 퀘스트형 걸그룹 IP다. 매번 주어진 퀘스트를 수행하는 과정과 그 결과를 활동의 일부로 연결해 나간다. 고정된 콘셉트나 완성형 결과물이 아닌, 천사XO녀만의 변화와 성장이 담긴 콘텐츠와 공연을 기록한다.

첫 퀘스트는 공식 인스타그램 팔로워 1만1111명 달성으로, 7월 16일 공연 전까지 목표 팔로워 수 달성에 성공한다면 천사XO녀 멤버들은 준비된 'Saint 룩' 의상을 입고 무대에 오를 수 있다. 미달할 경우에는 포스터 속 빨간 돼지 마크를 실제 무대 의상으로 확장한 'Pig 룩'으로 공연을 진행해야 한다. 다양한 릴스 콘텐츠를 통해 현재 5500명 넘는 팔로워를 기록 중이다.

공연 현장에서도 관객이 직접 참여할 수 있는 퀘스트가 마련된다. 단순 관람형 쇼케이스가 아닌 관객 참여형 공연이다. 무대 의상 결정권을 넘어 관객이 그 자체로 공연의 일부가 되는 천사XO녀만의 독창적인 방식이다.

천사XO녀의 프리 데뷔 첫 공연은 오는 7월 16일 오후 8시 서울 홍대 롤링홀에서 열린다. 천사XO녀 공식 인스타그램 프로필 링크를 통해 신청한 사전 RSVP 신청 확정자에 한해 무료로 입장할 수 있다.

딥스튜디오는 천사XO녀 프로젝트를 통해 AI 기반 엔터테인먼트의 가능성을 본격적으로 확장할 계획이다. 공연 이후에도 다양한 퀘스트와 인터랙티브 콘텐츠가 이어질 예정이며, 이러한 시도는 K팝 산업 내 새로운 팬덤 경험을 제시, 글로벌 시장의 주목까지 이끌어 낼 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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