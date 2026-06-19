SOOP, AI 영상 비서 ‘SOOPi’ 업데이트…대화 품질 높이고, 이용 대상은 모두에게

SOOP의 AI 영상 비서 'SOOPi'가 더 똑똑해졌다. 이용 대상도 확대해 모든 유저가 체험할 수 있도록 했다.

SOOP은 이같은 내용의 업데이트를 진행했다고 19일 밝혔다. SOOPi(Soop Personalized Intelligence)는 SOOP의 영상 데이터를 기반으로 스트리머의 얼굴과 목소리, 말투, 방송 이력 등을 학습한 AI 영상 비서 서비스다. 유저와 실시간으로 소통하고 콘텐츠를 추천하며 스트리머와 콘텐츠를 보다 풍부하게 경험할 수 있도록 지원한다.

이번 업데이트는 유저와의 대화를 보다 자연스럽게 이어갈 수 있도록 대화 기억과 응답 품질을 강화하는 데 초점을 맞췄다. 새롭게 도입된 장기 기억 기능을 통해 SOOPi는 이전보다 더 많은 대화 내용을 기억하고 맥락을 유지할 수 있게 됐다. 유저는 과거 대화를 바탕으로 자연스럽게 이야기를 이어갈 수 있으며 스트리머와 콘텐츠에 대한 이해를 더욱 넓힐 수 있다.

답변 품질도 개선됐다. SOOP은 스트리머의 방송 영상을 학습한 자체 개발 거대 비디오 모델(LVM, Large Video Model)을 업그레이드하고 질문 의도 분석 기능을 강화해 답변의 정확도와 자연스러움을 높였다. 또한 방송 콘텐츠뿐 아니라 SOOP 내 다양한 페이지와 뉴스 정보까지 추천할 수 있도록 콘텐츠 추천 기능도 확대했다.

또 기존에는 스트리머의 열혈팬과 구독팬만 SOOPi를 이용할 수 있었지만 이제는 모든 유저가 무료로 체험할 수 있다. 일반 유저는 최대 5턴까지 대화가 가능하며 열혈팬과 구독팬은 기존과 동일하게 지속적으로 이용할 수 있다.

김민교와 이상호가 새롭게 추가되면서 총 54명의 스트리머 SOOPi가 운영된다. SOOP 앱 및 웹의 ‘내 프로필’ 메뉴에서 활성화할 수 있으며 원하는 스트리머를 선택해 이용할 수 있다.

이번 업데이트를 기념해 SOOP에서는 오는 7월 14일까지 다양한 이벤트가 열린다. SOOPi와 대화를 나눈 유저를 대상으로 추첨을 통해 상품권을 제공하는 드롭스 이벤트를 진행하며 열혈팬 및 구독팬을 위한 출석 체크 이벤트도 마련했다. 구독 중인 스트리머의 SOOPi와 매일 5회 이상 대화를 완료하면 출석이 인정되며 누적 참여자에게는 닌텐도 스위치 경품 응모 기회가 제공된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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