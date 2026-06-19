‘솔로지옥3’ 최혜선, 과감한 수영복 자태…여름 여신 분위기 물씬 [스타★샷]

사진 = 최혜선 SNS 계정

넷플릭스 ‘솔로지옥3’ 출신 최혜선이 여름 휴가를 즐기는 근황을 공개했다.

최혜선은 18일 자신의 SNS에 “My summer holidays only just begun(나의 여름 휴가는 이제 막 시작됐을 뿐)”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 최혜선 SNS 계정

사진 = 최혜선 SNS 계정

공개된 사진에는 푸른 바다 위 요트에서 여유로운 시간을 보내고 있는 최혜선의 모습이 담겼다. 그는 블랙 컬러의 모노키니를 착용한 채 밝은 미소를 지으며 여름 휴가를 만끽했다.

특히 시원한 바다를 배경으로 건강미 넘치는 매력과 자신감 있는 분위기를 드러내 눈길을 끌었다. 자연스러운 포즈와 여유로운 표정이 어우러지며 휴양지의 분위기를 한층 돋보이게 했다.

한편 최혜선은 넷플릭스 ‘솔로지옥3’를 통해 얼굴을 알렸으며, 최근에는 웨이브 오리지널 예능 ‘피의 게임3’에 출연해 시청자들과 만났다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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