메리놀병원, 새벽 응급 복막염 환자 수술 대응… 필수의료 공백 속 중증응급 진료 지속

복부 응급 질환은 특정 연령대나 성별에 국한되지 않는다. 건강보험심사평가원 자료에 따르면 급성 충수염은 2020년 한 해 약 9만 7000명이 진료받았으며, 20대가 전체의 16.9%, 30대가 16.7%로 비교적 젊은 연령대에서 많이 발병한다. 다만 40대(15.2%), 50대(14.2%)에서도 적지 않은 환자가 발생해, 사실상 어느 연령대에서도 안심하기 어려운 질환이다.

대표적인 질환이 ‘급성 담낭염’이다. 이는 담석 보유자에게서 주로 발생하는데, 담석은 무증상으로 지내다가 약 20~30%에서 증상이 나타난다. 평소 우상복부 불편감을 가볍게 넘기다가 어느 순간 심한 통증으로 응급실을 찾는 경우가 적지 않다.

메리놀병원은 필수의료 인력 공백과 응급환자 전원 문제가 이어지는 상황에서도 중증 응급환자 진료와 수술 대응 체계를 유지하고 있다고 밝혔다.

병원 측에 따르면 최근 부산 중구 메리놀병원 응급실에는 새벽 시간대 장 천공으로 인한 범발성 복막염 환자가 이송됐다. 환자는 심한 복통과 의식 저하를 보였으며, 즉각적인 수술이 필요한 외과 응급질환으로 판단됐다.

해당 환자는 메리놀병원 도착 전 다른 두 곳의 종합병원 응급실에서 “수술 가능한 외과 의사가 없다”는 답을 듣고 이송된 것으로 전해졌다. 이후 119 구급대가 메리놀병원에 연락했고, 병원은 응급 수술이 가능하다고 판단해 환자를 수용했다.

환자는 새벽 2시 50분경 응급실에 도착했으며, 진단 및 보호자 동의 절차를 거쳐 새벽 3시 30분경 수술에 들어갔다. 수술은 오전 6시경 종료됐고, 환자는 수술 후 회복 절차를 밟았다.

범발성 복막염은 장 천공 등으로 복강 내 감염이 빠르게 진행되는 응급질환이다. 치료가 지연될 경우 패혈증으로 이어질 수 있어 신속한 진단과 수술 여부 판단이 중요하다. 특히 야간이나 새벽 시간대에는 외과 전문의, 마취과 전문의, 수술실 인력의 동시 대응이 필요해 병원별 응급 수용 능력 차이가 크게 나타날 수 있다.

병원 측은 이 같은 대응이 외과·심장내과·소화기내과·마취과의 24시간 당직 체계를 기반으로 가능했다고 설명했다. 의정 갈등 이후 전국적으로 응급실 전원과 수술 지연 문제가 반복되는 가운데, 메리놀병원은 응급환자 수용과 중증 입원환자 진료 기능을 유지하는 데 집중하고 있다.

실제 메리놀병원의 입원환자 중 중증환자 비율은 2025년 기준 23.3%로, 500병상 미만 종합병원 평균인 15%보다 8.3%p 높은 수준이다. 병원 측은 단순 진료 건수보다 고난도 질환과 중증 환자를 얼마나 안정적으로 치료할 수 있는지가 지역 종합병원의 의료역량을 보여주는 중요한 지표라고 설명했다.

또한 메리놀병원은 2024년 응급의료기관 평가에서 A등급을 획득했으며, 보건복지부의 ‘중증환자 입원 비상진료 시범사업’과 ‘포괄 2차 종합병원 지원사업’ 부산 지역 선정 기관으로 참여하고 있다.

외과 이학윤 과장은 “응급실에서 환자를 받는 것만큼 중요한 것은 실제로 진단 후 입원, 수술, 중환자 치료까지 이어갈 수 있는 체계”라며 “특히 복막염과 같은 외과 응급질환은 시간이 예후를 좌우하기 때문에 야간에도 수술이 가능한 시스템을 유지하는 것이 중요하다”고 말했다.

이어 “지역 내 응급환자가 병원을 찾지 못해 전원을 반복하는 상황을 줄이기 위해서는 2차 종합병원의 역할이 매우 중요하다”며 “메리놀병원은 중증 응급환자에 대해 가능한 범위 안에서 신속히 판단하고 치료로 연결하는 체계를 지속적으로 강화하겠다”고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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