프로농구 소노, 청소년 3X3 농구 챔피언십 개최…25일부터 이틀간 진행

사진=소노 스카이거너스 제공

프로농구 소노가 특별한 대회를 준비했다.

소노는 다음 달 25일부터 26일까지 이틀간 고양소노아레나 지하 2층 보조경기장에서 '2026 고양 소노X스파이더 청소년 3X3 농구 챔피언십'을 개최한다고 밝혔다.

올해로 세 번째를 맞이하는 챔피언십은 글로벌 스포츠 브랜드 스파이더(SPYDER)와 토당청소년수련관이 함께한다. 청소년에게 건강한 스포츠 활동과 도전의 기회를 제공하고, 건전한 스포츠 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

이번 챔피언십은 중등부 32팀, 고등부 32팀 등 총 64개 팀을 모집, 첫째 날에는 조별리그 예선전을 진행하고, 둘째 날에는 본선 토너먼트 및 결승전을 통해 최종 우승팀을 가린다.

참가 대상은 대한민국농구협회에 등록되지 않은 중·고등학생 연령 청소년이며, 팀당 4명에서 6명으로 구성할 수 있다. 참가 신청은 6월 18일(목)부터 7월 4일(토)까지 온라인 구글폼을 통해 (https://forms.gle/qL4pqU818mz6DtQk9)선착순으로 진행되며, 고양특례시 관내 청소년을 우선 모집한다.

시상으로는 우승팀에 30만 원 상당 백화점 상품권과 스파이더 백팩이 제공된다. 준우승팀에는 20만 원 상당 백화점 상품권, 공동 3위 팀에는 5만 원 상당 백화점 상품권이 수여된다. 또 소노호텔앤리조트 숙박권과 스파이더 제품을 포함한 총 500만 원 상당의 경품 추첨과 자유투 챌린지, 3점슛 콘테스트 등 다양한 현장 이벤트도 함께 운영될 예정이다.

이기완 소노 단장은 "대회를 함께 만들어가기 위해 참여해 준 스파이더와 토당청소년수련관 관계자에게 감사하다"며 "청소년들이 코트 위에서 흘린 땀을 통해 배운 협동과 존중의 가치가 건강한 성장의 밑거름이 되기를 바란다"고 말했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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