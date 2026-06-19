손흥민, 멕시코전 공격 선봉… 윙백 김문환 첫 선발

사진=뉴시스

손흥민(LAFC)이 멕시코전에서도 공격 선봉에 나선다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 19일 오전 10시 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 멕시코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전을 치른다.

지난 12일 체코전에 이어 손흥민이 최전방 공격수로 이름을 올렸다. 새 이정표를 조준한다. 손흥민은 이날 득점하면 안정환, 박지성(이상 3골)을 제치고 4골로 역대 한국인 월드컵 통산 최다 득점자가 된다.

체코전과 동일하게 이재성(마인츠)과 이강인(PSG)이 좌우 측면을 맡는다. 중원은 황인범(페예노르트)과 백승호(버밍엄시티)가 출격한다.

좌우 윙백에는 변화가 있다. 체코전에 나섰던 설영우(즈베즈다)가 그대로 선발로 나서는 반면 남은 한 자리는 김문환(대전)이 나선다.

수비 라인은 스리백이다. 김민재(뮌헨)를 필두로 이기혁(강원)과 이한범(미트윌란)이 좌우를 지킨다. 골키퍼 장갑은 김승규(도쿄)가 낀다.

체코전에서 역전 골을 터뜨린 오현규(베식타시)는 교체 명단에 이름을 올렸다.

과달라하라=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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