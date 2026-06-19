세상의 기운이 홍명보호로… 남아공 에이스 모코에나, 경고누적으로 한국전 결장

남아프리카공화국 미드필더 테보호 모코에나가 19일 미국 애틀랜타 스타디움에서 열린 체코와의 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전 후반 36분 페널티킥 골을 성공시킨 뒤 기뻐하고 있다. AP/뉴시스

세상의 기운이 홍명보호를 향하고 있다. 한국 축구대표팀의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종전 상대인 남아프리카공화국의 핵심 미드필더 테보호 모코에나(마멜로디 선다운스)가 경고 누적으로 결장한다.

남아공은 19일 미국 애틀랜타 스타디움에서 열린 체코와의 A조 2차전에서 1-1로 비겼다. 남아공과 체코는 각각 승점 1(1무1패)을 기록하게 됐다. 남아공은 지난 12일 멕시코와 1차전에서 0-2로 패했고, 체코는 한국에 1-2로 역전패당한 바 있다.

홍명보호에는 호재다. 이날 오전 10시 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열릴 멕시코와의 2차전에서 승리하면, 오는 25일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 예정된 남아공과의 조별리그 최종전 결과와 관계없이 조 2위 이상을 확보, 32강 진출을 확정한다. 만약 패하더라도 남아공과의 최종전 결과에 따라 조 2위를 차지할 수도 있다.

이 가운데 호재도 따른다. 남아공의 중원 사령관으로 불리는 모코에나가 한국전에 결정한다. 이날 체코전 전반 33분 경고를 받았다. 체코 미드필더 루카시 체르프에게 거친 태클을 범했다. 멕시코와 1차전에서 경고 한장을 받았던 모코에나는 경고 누적으로 한국전에 뛸 수 없다. 모코에나는 이날 0-1로 끌려가던 후반 36분 상대 핸드볼 반칙으로 얻어낸 페널티킥 키커로 나서 1-1 무승부를 이끈 바 있다.

선수 구성에 어려움을 겪고 있는 남아공이다. 멕시코와 1차전 때도 미드필더 스페펠로 시톨레, 템바 즈와네 2명이 퇴장당해 이날 체코전에 뛰지 못했다. 특히 즈와네는 국제축구연맹(FIFA)으로부터 3경기 출전 정지 징계받아 한국전도 나설 수 없다. 주전 미드필더 2명이 퇴장 및 경고 누적으로 빠지면서 전력 누수가 발생했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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