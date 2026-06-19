조 1위 향한 청신호… 홍명보호, 멕시코만 넘으면 된다

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홍명보호가 조별리그 조 1위에 오를 기회를 잡았다. 같은 조의 체코와 남아프리카공화국이 무승부를 거두면서다.

체코와 남아공은 19일 미국 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 1-1로 비겼다. 체코와 남아공은 나란히 승점 1(1무1패)로 동률을 이뤘으나 체코가 골득실에서 1골 앞서 3위에 올랐다. 남아공은 4위다.

이로써 한국은 이날 열리는 멕시코전에서 승리할 경우 조 1위를 조기에 확정한다. 한국이 승점 6(2승)에 도달하면 멕시코(승점 3·1승1패)를 제치고 선두로 올라선다.

설령 최종전에서 한국이 남아공에 패하고 멕시코가 체코를 꺾어 두 팀이 나란히 2승1패를 기록하더라도 한국이 앞선다. 이번 대회 조별리그는 승점이 같을 경우 골득실보다 승자승을 우선 적용한다. 한국이 멕시코를 꺾으면 해당 기준에서 우위를 점한다.

체코가 먼저 웃었지만 남아공이 결국 따라잡았다. 체코는 전반 6분 만에 미할 사딜레크의 선제골로 앞서 나갔다. 아담 흘로제크가 중앙으로 크로스를 날리자 알렉산드르 소이카가 패스를 연결했고 사딜레크가 슈팅을 날려 선제골을 뽑았다.

남아공은 반격에 나섰으나 여의치 않았다. 전반을 뒤진 남아공은 후반 시작 직후 렐레보힐레 모포켕을 투입하며 변화를 줬다. 계속해서 기회를 보던 남아공은 결국 동점에 성공했다. 후반 38분 타펠로 마세코의 크로스가 파벨 슐츠의 팔에 맞아 페널티킥이 선언됐다. 키커로 나선 테보호 모코에나가 골망을 흔들었다. 결국 두 팀은 1-1로 마쳤다.

한편 이날 경기는 주심은 미국 출신의 토리 펜소 심판이 맡았다. 여성 심판이 주심을 맡은 건 월드컵 역대 2번째다. 부심도 여성인 브룩 메이오, 캐스린 네스빗(이상 미국)이 맡았다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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