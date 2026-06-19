멕시코가 이긴다고? AI가 만번 두드린 답은 달랐다

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48개국이 펼치는 치열한 승부 속에서 전력, 최근 경기력, 득·실점 추이, 선수 구성 등 수많은 변수가 경기 결과를 좌우한다. 세계비즈앤스포츠월드는 인공지능(AI) 시대를 맞아 월드컵 기간 ‘AI 시뮬레이션’과 ‘AI 매치 재구성’을 통해 주요 경기를 분석한다. 경기 전에는 데이터를 기반으로 승부를 예측하고, 경기 후에는 핵심 장면과 승부처를 재조명한다. 더불어 대회 기간 주목할 만한 ‘빅매치’를 선정해 AI가 읽어낸 승부의 향방과 실제 결과를 차례로 짚어본다

“멕시코가 차린 안방 잔칫상, 들러리 대신 ‘훼방꾼’ 한국 등장이다.”

한국 축구대표팀이 월드컵 공동 개최국 멕시코를 상대로 A조 선두 경쟁의 주도권을 잡을 수 있을까. 두 팀은 19일 오전 10시 멕시코 과달라하라 스타디움에서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전을 치른다.

조 1위 경쟁의 향방이 달려 있다. 한국은 체코에 2-1 역전승을 거뒀고, 멕시코도 남아프리카공화국을 2-0으로 눌렀다. 나란히 승점 3점을 챙긴 가운데 이번 경기서 패하지 않는 것만으로도 32강 진출에 유리한 고지에 설 수 있을 터. 나아가 승리하는 팀은 조 선두를 사실상 예약하는 등 가져가는 게 많다.

AI는 승부가 쉽게 갈리지 않을 것으로 내다봤다. 양 팀의 최근 경기력과 예상 전술을 토대로 약 1만 차례 시뮬레이션을 진행한 결과, 무승부가 41.5%로 가장 높은 비중을 차지했다. 한국 승리가 34.5%로 뒤를 이었고, 멕시코 승리는 24%에 그쳤다. 가장 유력한 스코어는 1-1이었다.

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해외 매체들과는 사뭇 다른 전망이다. 특히 통계 매체 옵타의 슈퍼컴퓨터는 멕시코의 승리 가능성을 49.1%로 내다본 반면, 한국에는 24.3%의 다소 박한 평가를 내렸다.

FIFA 랭킹 차이(멕시코 13위·한국 22위)와 개최국 이점에 무게를 둔 예상으로 풀이된다. 그러나 AI의 계산은 달랐다. 한국의 승리 가능성을 더 높게 본 근거는 양 팀이 1차전서 보여준 경기 내용이었다.

AI는 “멕시코와 남아프리카공화국의 맞대결은 양 팀에서 총 3명이 퇴장당하는 혼전으로 펼쳐졌다”며 “멕시코 역시 1명이 퇴장당했지만, 상대 쪽에선 2명이나 빠진 수적 우세 속에서 압도하는 경기력은커녕 높은 공격 효율조차 보여주지 못했다”고 짚었다.

그러면서 “한국은 체코의 밀집 수비를 뚫고 2골을 만들어냈다. 여기에 멕시코는 주축 수비수 세사르 몬테스까지 퇴장 징계로 빠진다”며 “한국 특유의 역습 본능이 멕시코의 홈 공세보다 더 큰 위력을 발휘할 수 있다”고 분석했다.

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가장 경계해야 할 선수는 멕시코의 간판 공격수 라울 히메네스다. 남아공전에서 골을 넣었고, 지난해 9월 한국과의 평가전서도 선제골을 터뜨렸다. 결정력은 물론, 오프 더 볼(볼이 없을 때 움직임) 능력까지 뛰어난 경계 대상 1호다.

나아가 멕시코는 홈 관중의 일방적인 응원과 고지대 이점을 등에 업고 시작부터 강하게 밀어붙일 가능성이 크다. 이 초반 시기를 버텨내야 하는 게 한국의 과제다.

AI는 멕시코 미드필더 에드손 알바레스의 위치를 이 경기의 핵심 변수로 꼽았다. 알바레스를 중앙 수비로 내리면 후방의 안정감은 높아지지만 중원 압박이 약해진다. 반대로 수비형 미드필더 자리를 지킬 시 몬테스의 공백을 메울 확실한 센터백이 마땅치 않다는 것. 누가 나서든 손흥민을 비롯한 한국 공격진의 빠른 침투를 막아야 하는 부담을 떠안는다.

이 틈을 여는 열쇠가 이강인이라는 설명도 덧붙였다. 체코전서 패스 38개를 모두 성공시키고 도움 1개까지 써냈다. 멕시코의 압박을 벗겨낸 뒤 손흥민이 파고드는 뒷공간에 볼 운반하는 역할을 맡는다. 황인범도 힘을 보탠다.

더불어 AI는 공격수 오현규를 두곤 ‘슈퍼 조커’로 보며 “투입 시점 역시 눈여겨볼 대목”이라고도 했다. 태극전사들이 과달라하라서 재차 승전고를 울려 사상 첫 월드컵 조별리그 2연승을 달성할 수 있을지 주목된다.

기사의 이해를 돕기 위한 인공지능(AI) 생성 이미지.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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