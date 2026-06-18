홍진경 “요즘 왜 이렇게 악플 달리나 했더니…” AI가 분석한 ‘호불호’ 이유

홍진경이 악플과 과장된 기사에 대한 고민을 털어놓았다. 출처=유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’ 영상 캡처

방송인 홍진경이 최근 자신을 향한 악성 댓글과 왜곡된 언론 보도에 대한 솔직한 심경을 털어놨다.

18일 유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’에는 홍진경이 지인과 대화를 나누며 최근의 고민을 밝히는 영상이 게재됐다.

이날 영상에서 홍진경은 “최근 악플이 달려 인공지능(AI) 챗봇에게 원인을 물어봤다”며 대화 내용을 공개했다. AI는 홍진경이 대중의 호불호가 갈리는 이유로 ‘독특한 캐릭터’, ‘강한 존재감’, ‘사업가 이미지’ 등을 꼽았다.

홍진경은 AI의 분석을 바탕으로 억울함을 호소했다. 특히 딸 라엘 양의 대학 진학 포기 루머에 대해 “딸이 대학에 취미가 없으면 보낼 생각이 없다고 말했을 뿐인데, 언론에서 ‘대학 포기’로 대서특필해 아이가 깜짝 놀라 전화를 걸어왔다”며 자극적인 보도 행태를 지적했다.

이어 ‘강한 존재감 때문에 호불호가 갈린다’는 분석에는 “예능 프로그램에서 다른 출연자들을 배려해 뒤로 물러서 있거나 말을 아끼는 경우도 많다”며 억울함을 토로했다. 메이크업 등 외모 지적에 대해서도 “최대한 대중의 피드백을 반영하려 노력하지만 쉽지 않다”고 고충을 전했다.

마지막으로 홍진경은 모델 이소라와 함께한 파리 패션 위크 도전 당시 쏟아진 비난을 언급하며 “가끔은 태어난 것 자체가 죄처럼 느껴질 때가 있다”고 씁쓸한 심경을 털어놓아 안타까움을 자아냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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