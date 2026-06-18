고준희, 고교 시절 귀갓길서 괴한에게 끌려가…“너무 무서워 몸 얼어붙었다”

고준희가 학창 시절 겪은 공포스러운 일화를 털어놓았다. 출처=유튜브 채널 ‘고준희 GO’ 영상 캡처

배우 고준희가 고등학교 재학 시절 괴한에게 납치당할 뻔했던 아찔한 일화를 공개했다.

지난 15일 고준희는 자신의 유튜브 채널 ‘고준희 GO’에 게재된 영상에서 공포 라디오 크리에이터 돌비와 대화를 나누던 중 과거 목동 거주 당시 겪은 범죄 피해 경험을 털어놨다.

이날 영상에서 고준희는 “고등학생 때 독서실을 마치고 밤 11시쯤 귀가하던 길에 누군가 뒤를 따라오는 느낌을 받았다”며 당시 상황을 회상했다. 이어 “상대의 추적을 확인하려 걸음을 빨리하자 뒤따르던 남성 역시 속도를 높였다. 아파트 단지 사이 길이라 인적이 드문 상황이었다”고 설명했다.

특히 고준희는 “순간 한 남성이 뒤에서 손목을 잡고 강제로 끌고 가려 했다”면서 “안 끌려가려고 그 자리에 주저앉았다”고 밝혀 충격을 안겼다.

당시 극심한 공포로 목소리가 나오지 않았다는 그는 “가슴을 세게 쳐서 겨우 비명을 질렀다”며 “그 소리를 들은 아파트 경비원과 인근에서 운동 중이던 시민이 다가오자 남성이 손을 놓고 도주했다”고 긴박했던 순간을 전했다.

끝으로 고준희는 “너무 무서우면 몸이 얼어붙는다는 걸 그때 알았다”며 “범인의 얼굴이 내 또래로 보였는데, 사건 다음 날부터 학교에서도 비슷한 사람이 나를 쳐다보는 것 같아 한동안 큰 공포에 시달렸다”고 덧붙였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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