결단 내린 롯데, 아시아쿼터 교체…이이무라 영입

사진=롯데자이언츠 제공

프로야구 롯데가 결단을 내렸다. 아시아쿼터를 교체한다.

롯데는 18일 마운드 강화를 위해 일본 출신 이이무라 쇼타를 아시아쿼터로 영입했다. 규모는 총액 7만 달러다. 올 시즌 3호 아시아쿼터 교체다. 앞서 KIA와 두산이 칼을 빼든 바 있다. KIA는 기존 제리드 데일과 작별하고 시라카와 케이쇼를, 두산은 타무라 이치로 대신 타카다 타쿠토와 손을 잡았다.

이이무라는 키 184㎝, 체중 86㎏ 체격을 갖춘 우완 투수다. 묵직한 직구가 인상적이다. 평균 147㎞, 최고 153㎞ 강속구를 던진다. 스트라이크존 낮은 코스를 공략할 수 있는 변화구 제구 또한 강점으로 꼽힌다. 슬라이더, 커브, 싱커 등 좌우 횡적 움직임이 좋은 변화구와 종으로 떨어지는 스플리터까지 고루 갖추어 효과적인 경기 운영을 할 수 있는 유형으로 평가받는다.

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이이무라는 일본 KMG홀딩스를 거쳐 대만 타이완 라이프에서 도전을 이어갔다. 올해 대만 춘계리그에서 29이닝을 소화하는 동안 평균자책점 0.93을 기록하며, 해당 부문 1위에 오르는 등 마운드 위에서 안정감을 보여주었다.

계약을 마친 이이무라는 “팀이 현재 어려운 상황에 있지만, 후반기 성적 반등을 이뤄낼 수 있도록 팀을 위해 헌신할 준비가 되어있다”며 “기회를 주신 구단과 팬 분들을 위해 이기는 경기를 마운드에서 보여드리겠다”고 말했다.

이로써 기존 아시아쿼터 선수인 쿄야마 마사야는 짐을 싸게 됐다. 롯데는 한국야구위원회(KBO)에 쿄야마에 대한 웨이버 공시를 요청했다. 쿄야마는 올 시즌 10경기서 승리 없이 1패 1홀드 평균자책점 7.59를 기록했다. 지난 10일 NC와의 퓨처스(2군) 경기서 7이닝 5피안타 1볼넷 무실점으로 호투했지만 인연을 이어가진 못하게 됐다.

한편, 이이무라 쇼타는 행정 절차가 완료되는 대로 1군 선수단에 합류할 예정이다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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