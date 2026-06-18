스포츠토토, 한국 조별리그 경기일 발매 개시 시간 1시간 앞당겨 …오전 7시로

사진=스포츠토토 제공

체육진흥투표권 발매가 한국 대표팀 경기 일정에 맞춰 한시적으로 오전 7시로 변경된다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)가 ‘2026 FIFA 북중미 월드컵’에 출전하는 대한민국 국가대표팀의 조별리그 경기일에 한해 체육진흥투표권 발매 시간을 한시적으로 변경한다고 18일(목) 밝혔다.

한국 대표팀의 조별리그 경기가 평일 오전(국내 시간 기준)에 열리는 점을 고려했다. 스포츠팬들이 월드컵 경기 시작 전 여유 있게 스포츠토토에 참여할 수 있도록 이용 편의를 높이기 위해 마련됐다.

이번 변경은 한국 대표팀의 조별리그 경기가 열리는 6월 19일과 25일에 적용된다. 해당 경기일에는 스포츠토토 전 상품의 발매 개시 시간이 기존 오전 8시에서 오전 7시로 1시간 앞당겨진다. 발매 종료 시간은 기존과 동일한 오후 11시다. 다만, 오프라인 스포츠토토 판매점은 판매점마다 운영 시간이 다를 수 있으므로 이용 시 유의해야 한다.

한국 대표팀은 지난 6월 12일(금) 체코를 상대로 2-1로 승리한 데 이어 19일(금) 오전 10시에는 멕시코, 25일(목) 오전 10시에는 남아프리카공화국과 차례로 맞붙는다. 조 1위를 확보하기 위해선 멕시코를 잡는 게 중요하다.

한국스포츠레저 관계자는 “한국 대표팀의 조별리그 경기 시작 시간에 맞춰 경기 당일 발매 개시 시간을 한 시간 앞당겼다”며 “변경된 발매 시간과 판매점별 운영 시간을 확인해 스포츠토토 이용에 참고하기 바란다”고 말했다.

발매 시간 변경에 관한 자세한 내용은 스포츠토토 홈페이지와 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨에서 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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