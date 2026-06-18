엔젯오리진, 신제품 ‘베르베린 500 밸런스’ 출시

사진=엔젯오리진

건강식품 브랜드 엔젯오리진이 신제품 ‘베르베린 500 밸런스 60정’을 출시했다고 18일 밝혔다.

‘베르베린 500 밸런스’는 불규칙한 식사 패턴과 잦은 외식, 탄수화물 중심의 식생활이 익숙한 현대인을 고려해 기획된 제품이다. 이번 제품을 통해 일상에서 간편하게 실천할 수 있는 식후 관리 방식을 제안한다는 것이 회사 측 설명이다.

회사에 따르면 ‘베르베린 500 밸런스’는 1일 2정 섭취 기준 베르베린 500mg을 함유한 제품이다. 베르베린은 원료 특성상 함량과 순도 확인이 중요한 성분으로 알려져 있으며 엔젯오리진은 기술서 기준 순도 규격을 확인한 베르베린 원료를 적용했다고 설명했다.

제품은 1박스 60정 구성으로 1일 2정 섭취 시 30일간 섭취할 수 있다. 또한 정제 형태로 제작돼 섭취량을 관리하기 쉽도록 했으며 일상에서 간편하게 섭취할 수 있도록 구성됐다.

엔젯오리진 관계자는 “베르베린 500 밸런스는 식사 패턴과 생활 습관에 맞춰 일상 속에서 간편하게 섭취할 수 있도록 기획한 제품”이라며 “베르베린 함량과 원료 순도 규격을 함께 고려해 성분과 함량을 중요하게 살피는 소비자들에게 제안하는 제품”이라고 말했다.

이어 “앞으로도 소비자의 생활 습관과 건강 관심사를 반영한 제품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 덧붙였다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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