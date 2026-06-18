이상민, ‘232 프로젝트’서 돋보이는 따뜻한 멘토 리더십

그룹 룰라 출신 방송인 이상민이 제작자로서 오디션을 진행하며 진중함과 세심함을 동시에 보였다.

지난 17일 공개된 유튜브 채널 ‘232 프로젝트’에서는 이상민이 3차 오디션을 진행하는 모습이 담겼다. 댄서 립제이가 특별 심사 위원으로 함께 했다.

이상민은 박혜나가 랩을 중단하는 실수를 하자 상황을 빠르게 파악하며 “음악을 좀 크게 틀어줄까’”라고 오디션 환경을 조율했다. 또한 참가자의 가사 실수가 이어지는 상황에서도 걱정스러운 눈빛으로 무대를 끝까지 지켜봤다. 특히 참가자 윤수민이 립제이를 무척 동경하고 만나고 싶어 했다는 점을 짚어주며 경직된 분위기를 부드럽게 풀었다.



이어진 댄스 배틀에서는 공정한 평가를 위해 당사자들을 제외한 참가자 5인의 거수투표로 승패를 결정했다. 이긴 사람이 다음 상대를 직접 지목하는 방식으로 배틀의 긴장감을 더했다.



비트에 맞춰 리듬을 타는가 하면 참가자들의 뛰어난 역량에 흐뭇한 미소를 지은 그는 ‘이상민 픽 보너스 대결’까지 성사해 오디션 서바이벌의 묘미를 극대화했다.

모든 심사를 마친 이상민은 이번 주 안에 결과를 전달하겠다고 선언했다. 과연 어떤 참가자가 최종 합격자 명단에 이름을 올릴지 궁금증을 끌어올린다.

‘232 프로젝트’는 과거 가요계를 휩쓸었던 이상민이 빚 청산을 마친 뒤 제작자로서 재도약을 꿈꾸며 시작한 아이돌 육성 리얼리티 프로젝트다. ‘GENIUS(지니어스)’와 ‘I AIN’T THE ONE(아이 에인트 더 원)’ 두 곡의 작업을 마친 상태다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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