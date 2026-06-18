황치열, 신곡 '우리, 여름' 리릭 포스터에 담긴 여름날 감성

첫 여름 앨범으로 돌아오는 가수 황치열이 타이틀곡의 청량하면서도 아련한 감성을 공개하며 기대감을 끌어올렸다.

지난 17일 소속사 텐투엔터테인먼트는 공식 SNS를 통해 황치열의 첫 여름 앨범 'I LOVE SUMMER'(아이 러브 서머)의 타이틀곡 '우리, 여름 (Our Summer)'의 리릭 포스터를 공개했다.

포스터에는 한적한 바닷가를 거니는 황치열의 여유로운 모습이 담겼다. 올 화이트 스타일링으로 청량하면서도 감성적인 무드의 황치열은 아련한 눈빛으로 감성을 더했다. "우리 뜨거웠던 여름 / 모든 게 처음이었던 / 잊히지 않는 우리의 온도"라는 지나간 추억을 회상하는 노랫말이 공개돼 눈길을 끈다.

'우리, 여름 (Our Summer)'은 한여름의 눈부신 순간 속에서 뜨겁게 피어났던 사랑과 그 끝에 남겨진 아련한 그리움을 담아냈다. 호소력 짙은 보컬에 서정적인 가사, 시원한 기타 사운드가 어우러졌다.

황치열이 데뷔 후 처음 선보이는 여름 앨범 'I LOVE SUMMER'는 2023년 12월 발매한 겨울 앨범 'I LOVE WINTER'에 이은 시즌 앨범이다. 여름에 느낄 수 있는 사랑과 설렘, 이별과 그리움까지 다양한 감정을 깊이 있는 보컬로 풀어냈다. 오는 26일 발매된다.

타이틀곡 '우리, 여름 (Our Summer)'을 포함해 '숨 참고 네 이름 (Breath)', '여름에 말할게 (Love, Summer)', '여름이 불어와 (Summer Drive)', '너를 아프게 하던 내가 제일 미워지는 밤이야 (Unsaid)' 등 총 5곡이 수록됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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