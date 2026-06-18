이브, 앨범 수록곡 '브레이크 잇' MV 기습 공개…렉시 리우와 국경 넘은 협업

가수 이브(Yves)가 최근 발매한 앨범의 수록곡 뮤직비디오를 기습 공개하며 팬들에게 특별한 선물을 안겼다.

이브는 지난 17일 공식 유튜브 채널을 통해 지난 4월 발매한 네 번째 EP 'NAIL(네일)'의 수록곡 'Break it (feat.Lexie Liu)(브레이크 잇)'의 뮤직비디오를 깜짝 공개했다.

뮤직비디오에는 지구에서의 마지막 날을 보내는 외계 소녀 이브의 모습이 담겼다. 평범한 인간 세상을 떠돌던 이브는 또 다른 외계 소녀 Lexie Liu(렉시 리우)와 마주친다. 두 사람은 일상을 함께 보내며 지구를 떠나지 않기로 결심한다.

렉시 리우는 피처링에 이어 뮤직비디오에도 직접 출연해 의미를 더했다. 서로 다른 공간에서 살아가던 두 외계 소녀가 만나 변화하는 이야기를 울림 있게 다가온다.

'Break it'은 드럼 앤 베이스 리듬 위에 몽환적인 코드와 아날로그 신스 사운드가 더해진 곡이다. 감각의 균열을 따라 응축된 에너지가 강하게 터져 나오는 후렴구가 특징이다. 피처링으로 참여한 렉시 리우는 이브와 국경과 언어를 초월한 음악적 시너지를 발휘했다.

이브는 최근 유럽 9개 도시와 북남미 14개 도시를 순회하며 월드투어를 성공적으로 마쳤다. 투어 기간 중 'NAIL (feat. Lolo Zouaï)'은 캐나다 유튜브 뮤직 일간 쇼츠 차트 1위에 오르며 뜨거운 글로벌 반응을 입증하기도 했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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