원작 속 명장면이 현실로…‘진격의 거인展 FINAL’ 국내 상륙

전시기획사 웨이즈비 제공

전 세계 팬들의 사랑을 받은 ‘진격의 거인’의 세계관이 서울에서 펼쳐진다. 원화와 실물 전시물, 체험형 콘텐츠를 통해 작품 속 명장면과 메시지를 직접 마주할 수 있는 공식 전시가 국내 관람객을 찾는다.

18일 전시기획사 웨이즈비에 따르면 ‘진격의 거인展 FINAL’이 오는 19일 서울 덕스(DUEX) 홍대에서 개막한다.

이번 전시는 한국 개최 소식이 전해진 이후 팬들의 높은 관심을 받아왔다. 특히 개막 첫 3일인 6월 19일부터 21일까지 회차제로 운영되는 티켓은 예매 시작과 동시에 전 회차 매진을 기록하며 작품에 대한 뜨거운 관심을 입증했다.

전시장에서는 진격의 거인 원화를 비롯해 작품 속 주요 장면을 재현한 실물 전시물, 영상 콘텐츠, 포토존 등 다양한 형태로 작품을 경험할 수 있다. 관람객들은 캐릭터들이 마주한 선택과 갈등, 작품이 담고 있는 메시지를 전시 공간을 따라가며 보다 깊이 있게 감상할 수 있다.

전시기획사 웨이즈비 제공

전시기획사 웨이즈비 제공

특히 이번 전시에서 처음 공개되는 콘텐츠인 ‘엘런의 집 지하실’ 재현 공간이 주목된다. 작품 속 세계의 비밀과 주요 전환점이 담긴 장소를 실제 공간으로 구현해 팬들에게 특별한 몰입 경험을 제공할 예정이다.

특별한 순간을 기록할 수 있는 포토 콘텐츠도 마련된다. 관람객들은 전용 프레임을 활용해 네컷 사진으로 추억을 남길 수 있다.

원작의 감동을 다양한 방식으로 경험할 수 있는 진격의 거인展 FINAL이 국내 팬들에게 어떤 반응을 얻을지 관심이 쏠린다. 전시는 오는 11월 1일까지 진행된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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