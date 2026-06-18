안혜경, 반려견과의 일상 속 빛나는 미모…여전한 미소 ‘훈훈’ [스타★샷]

사진 = 안혜경 SNS 계정

기상캐스터 출신 배우 안혜경이 여유로운 근황을 공유했다.

안혜경은 18일 자신의 SNS에 “뜨거운 여름....”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 안혜경 SNS 계정

사진 = 안혜경 SNS 계정

사진 = 안혜경 SNS 계정

공개된 사진 속 안혜경은 거울 앞에서 자연스러운 표정으로 포즈를 취하며 편안한 일상을 담아냈다. 아이보리 톱과 데님 팬츠를 매치해 담백한 캐주얼 스타일을 완성했고, 내추럴한 웨이브 헤어가 부드러운 분위기를 더했다.

또 다른 사진에서는 반려견 두 마리와 함께한 모습이 공개됐다. 밝은 미소와 여유로운 분위기 속에서 일상의 소소한 행복이 전해지며 따뜻한 무드를 자아냈다.

이를 본 팬들은 “여신이다”, “예쁘게 잘 나왔어요”, “미모가 뜨거워요” 등 다양한 반응을 보였다.

한편 안혜경은 2023년 드라마 ‘빈센조’ 촬영감독 송요훈과 결혼했으며, 현재 SBS 예능 프로그램 ‘골 때리는 그녀들’에 출연하며 활발히 활동 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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