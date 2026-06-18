“가족 중 암환자 있다면 유전자 검사로 미리 예방해야”

# 50대 직장인 여성 A씨는 유방암 진단을 받은 뒤 진료 과정에서 유전자 검사와 상담을 권고받았다. 어머니와 이모도 유방암을 앓은 가족력이 있어 유전성 유방암 가능성을 확인할 필요가 있었기 때문이다. 검사 결과 유전성 유방암과 관련된 병원성 변이가 확인됐다. A씨는 이를 바탕으로 치료와 재발 관리 계획을 세웠고, 성인이 된 자녀도 충분한 설명을 들은 뒤 가족 검사 여부를 스스로 결정할 수 있었다.



정밀의료와 맞춤형 치료가 확산되면서 유전자 검사가 질환 진단뿐 아니라 예방과 위험 관리 수단으로 주목받고 있다. 유전자 검사는 DNA, RNA 또는 염색체의 구조적·기능적 변화를 분석해 질환의 원인과 발병 위험을 평가하는 검사다.

임지숙 경희대병원 진단검사의학과 교수가 유전자 검사에 대해 설명하고 있다. 경희의료원 제공

임지숙 경희대병원 진단검사의학과 교수는 “유전자 검사는 질환의 원인과 발병 위험을 평가하고, 이를 바탕으로 예방·치료·관리 계획은 물론 가족 구성원의 검사와 관리로까지 이어질 수 있다”고 설명했다.



◆암·심혈관·희귀질환까지… 활용 범위 넓어지는 유전자 검사



유전자 검사는 유전성 암을 평가할 때 많이 활용된다. 실제 진료 현장에서는 부모나 형제, 가까운 친척이 암을 진단받은 뒤 자신도 유전자 검사가 필요한지 묻는 경우가 적지 않다.



다만 가족 중 암 환자가 있다는 이유만으로 반드시 검사가 필요한 것은 아니다. 다만 ▲부모나 형제가 젊은 나이에 암을 진단받았거나 ▲가족 중 여러 명이 같은 암을 앓았거나 ▲한 사람이 여러 종류의 암을 겪은 경우라면 유전성 암 평가가 필요할 수 있다.



유전자 검사는 암 외에도 심혈관 유전질환 평가에 활용된다. 가족성 고콜레스테롤혈증, 심근병증, 부정맥·심장돌연사증후군 등이 대표적이다.



임 교수는 “콜레스테롤 수치가 매우 높거나, 가족 중 젊은 나이에 심장 돌연사가 발생한 경우에는 유전적 원인을 확인하는 과정이 진단과 관리에 도움이 될 수 있다”고 설명했다.



원인을 알기 어려운 증상에서도 유전자 검사가 진단의 실마리가 되기도 한다. 여러 진료과를 거쳤지만 정확한 진단을 받지 못한 경우, 성장·발달 이상이 있는 경우, 반복되는 혈액학적 이상이 나타나는 경우 등이 이에 해당한다.



임 교수는 “원인 불명의 증상이 있는 환자에게 유전자 검사가 진단의 단서가 될 수 있다”며 “다만 가족력만으로 검사 필요성을 판단하기는 어렵기 때문에 전문 의료진과 상담해 증상, 병력, 가족력을 종합적으로 고려한 뒤 결정하는 것이 중요하다”고 말했다.



◆검사 전후 상담과 결과 해석이 중요



유전자 검사는 검사 전후 상담과 결과 해석이 핵심이다. 전문 의료진이 환자의 병력, 가족력, 기존 검사 결과를 확인해 필요한 검사를 판단하고, 상담과 동의 절차를 거쳐 검사를 시행한다. 결과가 나오기까지는 검사 종류에 따라 다르지만 보통 약 1개월 정도 걸린다.



검사 비용은 검사 목적과 보험 적용 방식에 따라 달라진다. 이미 진단받은 질환이 있거나 유전 질환이 의심되는 경우에는 기준에 따라 건강보험이 적용돼 부담을 덜 수 있다. 일부 특정 암이나 희귀질환은 산정 특례를 통해 본인 부담이 줄어들 수 있다. 다만, 적용 방식이 별도로 정해진 항목도 있어 실제 비용은 검사 종류와 보험 적용 여부를 의료진과 확인하는 게 권고된다.



질병과 관련된 유전 변이가 확인되면 정확한 진단과 치료 방향을 정하는 데 도움이 된다. 아직 증상이 없는 가족에게도 유용한 정보가 될 수 있다. 같은 변이를 공유하는 가족은 증상이 나타나기 전부터 검사와 관리를 시작해 질병을 조기에 발견하고 적절히 대응할 기회를 얻을 수 있기 때문이다.



반대로 가족 내에서 우려했던 유전 변이가 발견되지 않는다면 해당 질환에 대한 불필요한 불안을 줄이고, 필요하지 않은 추가 검사를 피하는 데 도움이 될 수 있다. 향후 가족계획을 세우는 과정에서도 참고할 수 있다.



다만 유전자 검사가 질병을 100% 예측하는 것은 아니다. 질병과 관련된 변이가 있어도 반드시 병이 생기는 것은 아니며, 같은 변이라도 사람마다 발병 시기나 증상이 다를 수 있다.



임 교수는 “유전자 검사는 질병을 확정적으로 예언하는 검사가 아니라, 위험을 더 정확히 이해하고 필요한 진료와 관리를 준비하기 위한 검사로 봐야 한다”며 “검사 결과가 환자의 증상과 가족력에 맞는지, 앞으로 어떤 관리와 추적검사가 필요한지, 치료 선택에 어떤 도움이 되는지를 함께 해석해야 하는 도구”라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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