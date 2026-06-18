‘오딘Q: 발키리스콜’ 키비주얼 최초 공개…북유럽 신화 세계관

▲카카오게임즈 제공

북유럽 신화를 기반으로 한 차세대 MMORPG ‘오딘Q: 발키리스콜’이 정식 타이틀과 핵심 비주얼을 공개하며 출시 준비에 속도를 내고 있다. 지스타 2024에서 ‘프로젝트Q’로 처음 모습을 드러낸 이후 게임의 세계관과 방향성을 담은 정보가 처음 공개됐다.

카카오게임즈는 라이온하트 스튜디오가 개발 중인 신작 오딘Q: 발키리스콜의 티저 사이트를 오픈하고, 정식 부제와 키비주얼을 발표했다고 18일 밝혔다.

공개된 키비주얼은 북유럽 신화 속 종말의 전쟁 라그나로크를 배경으로 제작됐다. 붉게 물든 대지와 혼란에 빠진 세계를 배경으로 화염의 거인 수르트가 등장하며, 이에 맞서는 신들의 최후 결전을 담아냈다.

특히 주요 캐릭터들을 중심으로 오딘Q: 발키리스콜만의 세계관과 분위기를 표현했으며, 원작 ‘오딘’ IP가 가진 신화적 감성을 시각적으로 구현해 기대감을 높였다.

게임의 부제인 발키리스콜은 신들의 선택을 받은 전사들을 전장으로 부르는 신성한 메시지를 의미한다. 라그나로크라는 거대한 운명에 맞서 싸우는 영웅들의 이야기를 담아내며, 작품이 선보일 모험과 서사의 방향성을 상징한다.

새롭게 공개된 BI 역시 북유럽 신화 속 거대한 뱀 요르문간드를 활용해 제작됐다. 타이틀을 감싸는 형태의 디자인을 통해 종말을 향해 나아가는 세계관의 긴장감을 표현했다.

이번 티저 사이트는 한국어를 비롯해 아시아 주요 권역 언어를 지원한다. 이를 통해 국내 이용자뿐 아니라 글로벌 시장을 겨냥한 서비스 준비에도 관심이 쏠린다.

오딘Q: 발키리스콜은 북유럽 신화 서사시 에다(EDDA)를 재해석한 세계관을 기반으로 개발 중인 MMORPG다. 신화적 요소와 창작적 해석을 결합해 몰입감 있는 세계를 구현하고 있으며, 다양한 종족과 직업 선택, 협동 중심 전투, 경쟁과 협력 콘텐츠 등을 통해 이용자가 자신만의 성장 방향을 만들어가는 구조를 선보일 예정이다.

카카오게임즈 관계자는 “오딘Q: 발키리스콜은 북유럽 신화를 단순히 재현하는 것을 넘어 이용자가 직접 거대한 세계관 속 이야기를 경험하는 작품”이라며 “오딘 IP의 새로운 확장을 이끌 차세대 MMORPG로 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확보할 것”이라고 밝혔다.

티저 공개를 시작으로 본격적인 정보 공개에 나선 오딘Q: 발키리스콜이 향후 어떤 차별화된 콘텐츠와 재미를 선보일지 기대가 커지고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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