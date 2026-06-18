재담미디어, 한국만화영상진흥원 다양성만화 제작지원사업 협약

5월말 한국만화영상진흥원 대회의실에서 진행된 사업 협약식, 이미지=재담미디어

재담미디어(대표 황남용)가 한국만화영상진흥원이 주관하는 다양성만화 제작지원사업의 매니지먼트 수행사로 선정되며 6월부터 선정작 28편에 대한 본격적인 지원에 들어간다고 18일 밝혔다.

5월 말 진흥원 주최로 진행된 협약식에는 이번 사업에 선정된 28개 작품의 작가들이 참석해 향후 6개월간의 사업 수행 방향을 공유하고 작품 제작과 후속 지원에 대한 결의를 다졌다. 재담미디어는 선정 작품을 대상으로 멘토링과 홍보 지원을 맡게 된다.

재담미디어 박석환 이사는 협약식에서 작가들에게 축하를 전하며 “창작의 다양성은 한국 만화 산업의 중요한 자산”이라며 “작가들이 공들여 만든 작품이 보다 많은 독자에게 닿고 좋은 반응으로 이어질 수 있도록 매니지먼트 측면에서 힘을 보태겠다”고 말했다.

다양성만화 제작지원사업은 한국 만화계의 장르 편중 현상을 해소하고 창작 다양성을 확대하기 위해 2017년부터 매년 운영되고 있다. 2025년부터는 창작자 중심 운영 방식에서 나아가 관련 기업이 함께 참여하는 구조로 개편되며, 작품별 매니지먼트 기능이 더해졌다. 재담미디어는 지난해에도 수행사로 참여해 사업 운영 경험을 축적했으며 당시 발굴된 작품 가운데 일부는 플랫폼 계약을 체결하고 연재를 준비 중이라고 설명했다.

지원사업의 목적이 창작 다양성 확대에 있는 만큼 작품별 개성과 강점을 살릴 수 있는 맞춤형 매니지먼트의 중요성도 더욱 커지고 있다. 이 같은 흐름 속에서 재담미디어의 수행 경험과 제작 역량이 이번 사업에서도 실질적인 역할을 할 것으로 기대된다.

2013년 설립된 재담미디어는 ‘약한영웅’, ‘청춘블라썸’ 등 다수의 웹툰을 제작해 왔으며, 웹툰 IP를 기반으로 한 미디어믹스 사업도 전개하고 있다. 아울러 2023년부터 전국대학생웹툰경연대회 ‘웹툰런’과 중단편웹툰 전문 플랫폼 ‘쇼츠웹툰’을 운영하며 만화와 웹툰의 저변 확대와 다양성 증진을 위한 행보를 이어가고 있다고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]