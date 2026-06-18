르세라핌 허윤진, 한층 과감해진 패션…시크한 매력 발산 [스타★샷]

사진 = 허윤진 SNS 계정

그룹 르세라핌 멤버 허윤진이 과감한 패션 소화력으로 눈길을 끌었다.

허윤진은 18일 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 허윤진 SNS 계정

사진 = 허윤진 SNS 계정

공개된 사진 속 허윤진은 금발 헤어스타일에 화이트 크롭톱과 블랙 쇼츠를 매치한 채 다양한 포즈를 취하고 있다. 특히 어깨 라인이 드러나는 의상을 자신만의 분위기로 소화하며 세련된 패션 감각을 뽐냈다. 군살 없는 탄탄한 몸매와 여유로운 포즈는 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

사진 = 허윤진 SNS 계정

사진 = 허윤진 SNS 계정

또 다른 사진에서는 자연스러운 매력과 함께 색다른 분위기를 자아냈다. 여기에 짙은 아이 메이크업이 더해져 강렬하면서도 몽환적인 무드를 완성하며 독보적인 비주얼을 드러냈다.

한편 허윤진이 속한 르세라핌은 지난달 정규 2집 ‘PUREFLOW pt.1’을 발매했다. 이어 지난 12일에는 아일릿, 캣츠아이와 함께 디지털 싱글 ‘ICONIC BY MISTAKE’를 선보이며 활발한 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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