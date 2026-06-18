“탈퇴해도 끝까지 잡는다” 장원영 측, 디시·네이버·X 전방위 ‘압수수색 공조’

아이브 멤버 장원영. 출처=장원영 SNS

그룹 ‘아이브(IVE)’ 멤버 장원영을 향한 악성 비방이 확산되자 소속사가 강경한 법적 대응 방침을 재천명했다.

18일 소속사 스타쉽엔터테인먼트는 공식 SNS를 통해 “장원영을 대상으로 한 악성 게시물 작성 및 유포 행위에 대해 지속적인 모니터링과 법적 대응을 진행 중”이라며 현재 수사 상황을 공유했다.

소속사에 따르면, 현재 수사기관은 고소 건에 대한 피의자 특정 및 증거 확보에 속도를 내고 있다. 특히 네이버 블로그, 디시인사이드 등 국내 플랫폼의 경우 가입자 정보 확보를 위한 영장 절차가 진행 중이다. 아울러 X(구 트위터) 등 해외 플랫폼에 대해서도 작성자를 특정하기 위한 국제공조 절차가 추진되고 있다.

스타쉽 측은 “모욕, 명예훼손, 허위사실 유포, 성희롱, 사생활 침해 등 확인된 위법 행위에 대해 민·형사상 조치를 취하고 있다”며 “게시물 삭제나 계정 탈퇴 등 사후 조치 여부와 관계없이 확보된 증거를 바탕으로 끝까지 법적 책임을 물을 것”이라고 강조했다. 이번 조치는 장원영뿐만 아니라 소속 아티스트 전원에게 동일하게 적용된다.

이번 강경 대응은 최근 온라인상에서 불거진 억측과 무분별한 비난에 제동을 걸기 위한 것으로 풀이된다. 앞서 장원영은 지난달 30일 공항 출국 과정에서 보안검색요원에게 마스크를 살짝 내리는 모습이 포착되며 일각에서 ‘태도 논란’이 제기된 바 있다. 소속사는 악성 루머가 확산하는 것을 방지하기 위해 선제적 법적 조치에 나선 것으로 보인다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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