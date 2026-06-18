‘카제나’, 테네브리아 등장…시즌3 스토리 확장

▲스마일게이트 제공

스마일게이트의 다크 판타지 로그라이크 RPG ‘카오스 제로 나이트메어’가 새로운 이야기와 콘텐츠를 추가하며 시즌3 후반부를 확장한다. 신규 스토리와 전투원, 음악 감상 기능 등 다양한 콘텐츠를 통해 이용자들에게 새로운 플레이 경험을 제공한다.

스마일게이트는 슈퍼크리에이티브가 개발한 카오스 제로 나이트메어에 시즌제 콘텐츠 ‘은하계 재해’ 시즌3의 신규 스토리 ‘별이 빛나는 밤’을 업데이트했다고 18일 밝혔다.

별이 빛나는 밤은 시즌3 스토리의 세 번째 장으로, 세계관 속 은하 최고의 아이돌 테네브리아를 중심으로 새로운 사건이 펼쳐진다. 주인공(함장) 일행과 나이트메어호는 또 다른 함선 에데니티호의 운명을 건 전투에 나서게 된다.

이용자는 신규 스토리와 카오스 콘텐츠를 플레이하며 획득한 특별 재화를 활용해 세이브 데이터를 편집할 수 있는 코어류 아이템, 신호 증폭 앵커, 각종 성장 재화 등으로 교환할 수 있다.

신규 스토리의 핵심 인물인 테네브리아는 새로운 전투원으로 합류한다. 열정 속성의 사이오닉 클래스 전투원으로 아군의 기본 공격 카드를 소멸시키고 연쇄적으로 발동하는 리듬 키워드의 카드를 사용해 적에게 강력한 피해를 입힐 수 있는 것이 특징이다. 함께 추가된 파트너 아리아는 사이오닉 클래스 전투원과 조합 시 장착한 전투원의 공격력과 치명 피해를 높여 전투 효율을 강화한다.

새로운 편의 기능도 추가됐다. 주크박스 시스템을 통해 이용자는 로비에서 카제나에 삽입된 60여 곡의 음악을 자유롭게 감상할 수 있다.

스마일게이트 사업담당 김주형 실장은 “은하계 재해 시즌3의 마지막 스토리를 재미있게 즐겨주시길 바란다”며 “주크박스 시스템과 리듬 게임 방식 이벤트 등 카제나를 더욱 다양하게 즐길 수 있는 콘텐츠를 추가했다. 앞으로도 새로운 재미를 전달하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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