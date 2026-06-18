니케, 여름 콘텐츠 베일 벗는다…‘해변 섬 탐색 대작전’ 방송 예고

▲레벨 인피니트 제공

한여름을 겨냥한 ‘승리의 여신: 니케’ 신규 콘텐츠 정보가 공개된다. 레벨 인피니트가 특별 방송을 통해 올여름 업데이트 방향과 새로운 캐릭터, 이벤트 내용을 처음으로 선보이며 이용자들의 기대감을 높인다.

레벨 인피니트는 시프트업이 개발하고 자사가 서비스하는 건슈팅 RPG 승리의 여신: 니케의 여름 특별 방송 ‘서바이벌!? 해변 섬 탐색 대작전!’을 오는 27일 공식 유튜브 채널을 통해 진행한다고 18일 밝혔다.

이번 방송에서는 여름 업데이트의 주요 콘텐츠가 처음 공개된다. 신규 캐릭터를 비롯해 신규 스토리 이벤트, 코스튬 등 다채로운 업데이트 정보를 소개할 예정이다.

방송명에 걸맞은 특별한 콘셉트도 예고됐다. 공개된 방송 예고 이미지에는 푸른 바다와 열대 식물이 어우러진 섬을 배경으로 낡은 나무 간판, 해변가 랜턴, 안전요원 복장을 한 펭귄 등이 등장해 밝고 청량한 여름 분위기를 담아냈다.

특히 단순한 휴양지 콘셉트를 넘어 낯선 섬을 탐험하고 생존하는 과정에서 펼쳐지는 돌발 상황과 이야기가 예고되며, 이번 여름 이벤트만의 새로운 전개에 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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