하츠투하츠 스텔라, 생일 맞아 따뜻한 나눔…환아 위해 3천만 원 전달

그룹 하츠투하츠 스텔라. 사진 = 뉴시스

그룹 하츠투하츠 멤버 스텔라가 자신의 생일을 맞아 소아 환아들을 위한 따뜻한 나눔을 실천했다.

18일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 스텔라는 이날 삼성서울병원에 3000만 원을 기부했다. 기부금은 의료 사각지대에 놓여 경제적 어려움을 겪는 환아들의 수술비와 치료비 지원 등에 사용될 예정이다.

스텔라는 “팬분들께 받은 사랑을 의미 있게 나누고 싶었다”며 “힘든 시간을 보내고 있는 아이들에게 작은 힘이 되기를 바란다”고 전했다. 이어 “팬분들이 주신 따뜻한 응원의 마음을 더 많은 분께 전할 수 있도록 앞으로 꾸준히 기부 활동을 이어가고 싶다”고 덧붙였다.

특히 스텔라의 선행은 이번이 처음이 아니다. 스텔라가 속한 하츠투하츠는 지난 2월 데뷔 1주년을 기념해 국내 취약계층 여성 청소년을 돕기 위해 국제개발협력 NGO인 지파운데이션에 팬클럽 ‘하츄’의 이름으로 5000만 원을 기부한 바 있다.

한편 스텔라가 속한 하츠투하츠는 오는 22일 두 번째 미니앨범 ‘Lemon Tang(레몬 탱)’으로 컴백한다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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