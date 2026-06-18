최휘영 문화체육관광부 장관이 17일(현지시간) 프랑스 파리 문화부 청사에서 카트린 페가르(Catherine Pegard) 프랑스 문화부 장관과 면담을 마치고 기념촬영을 하고 있다. 사진=문화체육관광부 제공

최휘영 문화체육관광부 장관은 프랑스 카트린 페가르 문화부 장관과 만나 문화예술 분야에서의 양국 간 협력 강화 방안을 논의했다.

문체부는 최 장관이 지난 17일 오전 11시(현지 시각) 프랑스 문화부에서 카트린 페가르 장관과 회동했다고 18일 밝혔다.

두 장관은 오는 9월 양국이 공동의장국으로 개최하는 ‘뤼미에르 서밋(The Lumière Summit)’과 한불 수교 140주년 등 문화·예술·산업에서의 양국 간 협력 강화 방안을 논의하며 한불 간의 긴밀한 우호 관계를 재확인했다.

특히 뤼미에르 서밋이 전 세계 영화·영상산업계의 기념비적인 이정표가 될 것이라는 데 뜻을 같이 했으며 행사의 성공적인 개최를 위해 남은 기간 긴밀한 공조와 쌍방향 논의를 이어가기로 합의했다.

최 장관은 최근 산업환경 변화에 따라 영화산업의 직면한 여러 위기 상황을 극복하기 위해 양국이 공동으로 협력 방안을 모색할 것을 제안했고, 페가르 장관 역시 이에 적극적으로 화답했다고 문체부는 전했다.

최 장관은 “한국과 프랑스 수교 140주년을 맞이한 올해 프랑스와 지리적으로는 멀지만 마치 이웃처럼 활발하게 교류하고 있어 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 문화예술 및 관련 산업을 아우르는 전방위적 협력을 통해 양국의 유대를 더 깊게 발전시켜 나갈 것”이라고 밝혔다.

최 장관은 프랑스 국립영화영상센터(CNC) 회장, 국립도서관장, 국립기메동양박물관장 등 프랑스의 대표적인 문화기관장들을 만나 양국 간 지속적인 교류·협력 방안을 논의했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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