고나영, 숏폼드라마 ‘아직, 모른다’ 주연→OST 가창 활약

가수 겸 배우 고나영이 드라마 ‘아직, 모른다’ 주연 활약에 이어 OST에서도 다재다능함을 뽐냈다.

숏폼드라마 ‘아직, 모른다’는 지난 12일 유튜브 채널 ‘하루의 시간’ 공개에 앞서 동명의 OST 타이틀곡 음원을 공개했다.

작품은 어린 시절 첫사랑의 추억을 간직한 두 남녀가 성인이 되어 우연히 재회한 뒤 서로의 마음을 확인해 가는 과정을 그린 감성 로맨스다.

극중 장수혁과 고나영은 오랜 시간 가슴속에 남아 있던 첫사랑의 감정을 다시 마주하며 사랑을 키워가는 연인으로 분했다.

고나영이 부른 노래가 극에도 등장, 뮤직숏폼드라마 장르로 불리며 작품 감상의 재미를 한껏 높였다.

고나영이 가창한 ‘아직, 모른다’는 새하앟게 밤을 지새우고 아침이 밝아올 때까지 눈빛과 숨결만으로 서로의 마음을 확인해 가는 남녀의 설레는 순간을 담아낸 감성 발라드로 완성됐다.

잔잔한 피아노 선율로 시작되는 곡은 후반부로 갈수록 풍성하게 펼쳐지는 스트링 사운드와 어우러져 감정선을 극대화했다. 특유의 섬세하면서도 아련한 감성을 불러 일으키는 보컬이 더해졌다.

뮤직숏폼드라마와 OST가 하나의 스토리로 연결된 이번 프로젝트는 짧은 영상 콘텐츠와 음악의 시너지를 통해 특별한 감성을 일으켰다는 평가다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]