[월드컵 이슈] 코트디부아르 공격수 엘리예 와히, 승부조작 혐의로 경찰 조사

사진=AP/뉴시스

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 출전 중인 코트디부아르 공격수 엘리예 와히가 승부조작 혐의로 경찰 조사를 받았던 사실이 뒤늦게 알려졌다.

미국 매체 ESPN, AP통신 등 외신은 18일 “월드컵 개막을 약 2주 앞두고 승부조작 의혹과 관련해 프랑스 경찰에 조사를 받았다”며 “그는 경찰 조사를 받은 뒤 풀려났지만, 수사는 현재도 진행 중”이라고 보도했다.

프랑스 리그1 OGC 니스 소속인 와히는 지난달 18일 열린 2025~2026시즌 리그1 34라운드 FC메스전에서 불법 베팅과 연계해 의도적으로 경고를 받았다는 의혹을 받고 있다.

와히는 전반 33분 상대 수비수 부나 사르에게 거친 슬라이딩 태클을 가했지만 경고를 피했다. 이후 2분 뒤인 전반 35분, 또 다른 수비수 사디부 사네에게 태클을 시도해 결국 옐로카드를 받았다. 이 경고로 누적 경고 5장을 기록한 와히는 AS 생테티엔과의 강등 플레이오프 1차전에 출전하지 못했다.

프랑스프로축구연맹(LFP)은 “와히의 경고와 관련해 비정상적으로 많은 베팅이 이뤄졌다는 사실을 통보받았다”며 “수사 결과에 따라 필요한 조치를 취할 것”이라고 설명했다.

승부조작 의혹에 휩싸인 와히는 북중미 월드컵 일정을 정상적으로 소화하고 있다. 와히는 지난 15일 미국 필라델피아 스타디움에서 열린 에콰도르와의 조별리그 E조 1차전에 선발 출전해 팀의 1-0 승리에 힘을 보탰다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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