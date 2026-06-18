알록, 카트리지 일체형 뷰티 디바이스 ‘스킨맥스’ 출시…배우 강미나 전속 모델 발탁

사진=알록

홈 뷰티 및 헬스케어 브랜드 ‘알록(Aalok)’이 카트리지 일체형 스킨케어 디바이스 신제품 ‘스킨맥스’를 국내에 정식 출시하고 배우 강미나를 브랜드 전속 모델로 발탁했다고 18일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 신제품 ‘스킨맥스’는 자체 R&D 기술로 개발된 ‘스마트 카트리지’ 결합 방식의 뷰티 디바이스다. 사용자가 광채 케어, 진정·보습 케어, 탄력 케어 등 세 가지 세럼 카트리지 중 하나를 기기에 장착하고 버튼을 누르면 세럼이 미세 분사된다.

또한 미세전류, 일렉트로포레이션(EP), LED 기능이 함께 작동해 유효 성분의 피부 흡수를 지원하는 것이 특징이다. 특히 카트리지를 장착할 때마다 해당 모드로 자동 전환되도록 설계되어 별도의 조작 편의성을 높였다는 것이 브랜드 측 설명이다.

기획과 디자인, R&D를 아우르는 자체 제품 개발 시스템을 갖춘 알록은 앞서 고주파 디바이스 ‘울트라올라’와 올인원 디바이스 ‘울트라체인지 포커스’ 등을 출시한 바 있다. 브랜드 측은 이번 6월 국내 론칭을 시작으로, 오는 7월 말에는 미국과 영국 등에 스킨맥스를 정식 출시하며 글로벌 시장 진출을 본격화한다는 계획이다.

이와 더불어 알록은 배우 강미나를 새로운 브랜드 전속 앰배서더로 발탁했다. 강미나는 최근 넷플릭스 첫 한국 영 어덜트(YA) 호러물 ‘기리고’에 출연했으며, 하반기 로맨스 드라마 ‘내일도 출근!’ 캐스팅 소식을 전하는 등 작품 활동을 이어가고 있다. 강미나와 함께한 ‘스킨맥스’ 론칭 캠페인 화보 및 영상은 6월 중순 이후 알록 공식 홈페이지와 SNS 채널을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.

알록 관계자는 “배우 강미나의 건강한 이미지가 자사 브랜드 철학과 부합해 모델로 발탁했다”며 “이번 ‘스킨맥스’ 출시를 시작으로 국내외 뷰티 디바이스 시장 점유율을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

한편, 알록은 ‘스킨맥스’ 출시를 기념해 오는 6월 23일(화) 오후 8시 30분부터 ‘카카오 쇼핑 라이브’를 진행한다. 뷰티 전문 최인영 쇼호스트의 진행으로 알록의 단독 구성 및 혜택을 실시간으로 선보일 예정이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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