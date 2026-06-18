마이디어, 신형 냉장고 ‘스페이스 마스터’ 체험 쿠킹 클래스 개최

사진=마이디어

글로벌 스마트 가전 브랜드 ‘마이디어’(Midea)가 신형 냉장고 라인업 ‘스페이스 마스터(SPACE MASTER)’ 시리즈 출시를 기념해 소비자 대상 쿠킹 클래스 참가자를 모집한다고 18일 밝혔다.

지난 5월 출시된 스페이스 마스터 시리즈는 공간 효율을 극대화한 프리미엄 냉장고 라인업으로 크로스 4도어 타입 ‘MDRM923FGO50’과 양문형 2도어 타입 ‘MDRS925FGO50’ 등 총 2종으로 구성됐다.

해당 제품은 마이디어의 독자 기술인 메가맥스(MegaMax) 기술을 적용해 동일한 설치 면적 대비 더욱 넉넉한 내부 수납공간을 확보한 것이 특징이다. 또한 슬림 폼(Slim Foam) 기술과 컴팩트 코어(Compact Core) 설계를 통해 공간 활용도를 높였으며, 플래티넘 프레쉬(Platinum Fresh) 기술을 비롯해 맞춤 보관 기능, 인버터 기반 저소음 설계 등 다양한 편의 기능을 갖춰 식재료 보관과 주방 공간 활용성을 강화했다.

업체에 따르면 마이디어 코리아는 스페이스 마스터 시리즈 출시를 기념해 소비자들이 제품을 보다 가까이에서 경험할 수 있도록 ‘스페이스 마스터 쿠킹 클래스’를 마련했다. 이번 프로그램은 요리 실습과 제품 체험을 결합한 형태로 운영되며 참가자들은 실제 주방 환경에서 냉장고의 수납 효율성과 주요 기능을 직접 확인할 수 있다.

특히 이번 쿠킹 클래스는 요리 서바이벌 프로그램에 ‘서울엄마’로 출연해 화제를 모은 우정욱 셰프와 함께 진행된다. 참가자들은 우 셰프의 레시피 시연과 함께 다양한 요리 노하우를 배우며 특별한 쿠킹 경험을 즐길 수 있을 예정이다.

참가 신청은 6월 15일부터 23일까지 진행되며 마이디어 코리아 공식 인스타그램 프로필 내 구글폼을 통해 접수할 수 있다. 참가비는 무료이며 총 20명을 모집한다. 당첨자는 6월 23일 오후 개별 안내될 예정이다.

쿠킹 클래스는 오는 6월 27일 오후 2시부터 4시까지 서울 소재 존쿡 스튜디오에서 진행된다.

마이디어 코리아 정유훈 이사는 “스페이스 마스터 쿠킹 클래스는 단순한 제품 소개를 넘어 소비자들이 직접 요리를 하며 제품의 공간 활용성과 편의 기능을 체험할 수 있도록 기획한 프로그램”이라며 “앞으로도 소비자와 적극적으로 소통할 수 있는 다양한 체험 프로그램을 통해 마이디어의 혁신 기술과 브랜드 가치를 전달해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편 스페이스 마스터 시리즈는 전국 하이마트, 이마트, 쿠팡, 네이버 브랜드스토어 등 주요 온·오프라인 판매 채널에서 구매할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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