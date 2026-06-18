피플카, 전국 렌터카 파트너 차량 기반…사업 영역 확대

휴맥스모빌리티 자회사 피플카가 전국 렌터카 파트너 차량을 기반으로 사업 영역을 확대한다.

피플카는 전국 렌터카 파트너의 플릿을 미들웨어로 연동해 투루카와 카카오 T 등 외부 수요 채널에 연결하는 ‘플릿 상품화 플랫폼’ 사업을 본격화한다고 밝혔다.

이번 전략은 기존 차량 보유 중심의 카셰어링 사업 구조에서 벗어나 자산경량화 모델로 전환하는 데 초점이 맞춰져 있다. 피플카는 휴맥스모빌리티 관계사인 카일이삼제스퍼를 비롯해 전국 렌터카 파트너 차량을 다양한 차량 이용 상품으로 운영하고 있다.

플릿 상품화 플랫폼은 차량을 직접 보유하거나 단순 중개하는 방식이 아니다. 렌터카 파트너가 보유한 차량을 피플카 미들웨어와 연동하고, 이를 왕복 카셰어링, 편도 이동, 비대면 렌트 등 수요에 맞는 상품으로 전환해 외부 플랫폼에 공급하는 구조다.

이를 통해 렌터카 사업자는 보유 차량의 활용도를 높일 수 있다. 피플카는 차량 보유 부담을 줄이면서 상품 운영과 플랫폼 연동을 기반으로 거래 기회를 확대할 수 있다. 이용자는 왕복, 편도, 비대면 렌트 등 목적에 맞는 차량 이용 방식을 선택할 수 있다.

현재 피플카의 차량 이용 상품은 왕복 카셰어링, 리턴프리, 비대면 렌트로 구성돼 있다. 왕복 상품은 기존 카셰어링 수요를 담당하고, 리턴프리는 편도 이동 수요에 대응한다. 비대면 렌트는 일·주·월 단위 단기 렌트 수요를 겨냥한 상품이다.

특히 리턴프리는 피플카의 플릿 상품화 전략을 보여주는 대표 상품으로 꼽힌다. 리턴프리는 왕복 예약이 없는 시간대의 차량을 편도 수요로 전환하는 방식이다. 기존 왕복 중심 카셰어링에서 발생하는 비가동 시간을 줄이고 차량 운용 효율을 높이는 역할을 한다.

피플카는 1대의 차량을 왕복과 편도 수요에 함께 활용하는 ‘왕복·편도 공용 차량’ 운영 방식도 도입했다. 해당 차량은 지난 4월 기준 일평균 대당 2.7회 이용됐다. 왕복 전용 차량의 일평균 대당 이용 횟수는 1.1회였다. 연휴가 많았던 5월에도 비슷한 이용 흐름이 이어졌다.

리턴프리의 반복 이용률도 높게 나타났다. 피플카에 따르면 리턴프리 이용자는 월평균 3회 이상 서비스를 이용하고 있다. 회사 측은 리턴프리가 출퇴근, 외근, 출장, 심야 이동 등 반복 이동 수요에 대응하는 생활형 편도 상품으로 자리 잡고 있다고 설명했다.

피플카는 앞으로 투루카와 카카오 T 외에도 외부 플랫폼과의 연계를 확대할 계획이다. 또 왕복, 리턴프리, 비대면 렌트 상품을 고도화해 자산경량화 기반의 상품 운영 모델을 강화한다는 방침이다.

안종형 피플카 공동대표는 “피플카는 기존 카셰어링 사업을 기반으로 전국 렌터카 파트너 플릿을 다양한 차량 이용 상품으로 확장하는 플릿 상품화 플랫폼으로 진화하고 있다”며 “투루카와 카카오 T 등 외부 플랫폼을 통해 고객 접점을 넓히고, 파트너 차량의 활용 기회와 이용자 선택지를 함께 높이겠다”고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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