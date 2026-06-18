“설백의 땅 열린다”…TL, 신규 영지 ‘닉스’ 출시 예고

▲엔씨 제공

‘쓰론 앤 리버티(THRONE AND LIBERTY·TL)’가 새로운 지역과 무기, PvP 콘텐츠를 앞세운 대규모 업데이트를 예고했다. 설원 콘셉트의 신규 영지부터 신규 근접 무기, 인터서버 전장까지 다양한 콘텐츠를 추가하며 이용자 경험 확대에 나선다.

엔씨는 오는 23일 적용되는 MMORPG 쓰론 앤 리버티의 대규모 업데이트 ‘얼어붙은 경계: 닉스’의 상세 내용을 18일 공개했다.

이번 업데이트에서 이용자는 신규 영지 ‘닉스’를 비롯해 신규 무기 ‘권갑’, 인터서버 PvP 전장 ‘닉스의 잔영’ 등 다양한 신규 콘텐츠를 만나볼 수 있다.

신규 영지 닉스는 거대한 눈보라가 몰아치는 설백의 땅으로, 저항군과 아키움 군단 모두 차지하지 못한 미개척 지역이다. TL 내 서비스 지역 중 가장 큰 규모로 구성됐으며, 부유석을 활용해 차원을 이동하는 비행 장치 에테리온과 닉스 유일의 중립 지역 경계 지구 등 새로운 공간을 선보인다.

닉스에서는 마법 공학 기술을 활용한 이동 콘텐츠도 추가된다. 고속 강하 장치 하늘쐐기를 이용하면 가파른 지형을 빠르게 이동할 수 있으며, 인공 은하수 미리내에 탑승하면 스태미나 소모 없이 지정된 경로를 따라 비행할 수 있다. 이와 함께 캐릭터 최고 레벨 제한도 기존 55레벨에서 60레벨로 상향된다.

PvE 콘텐츠도 확대된다. 신규 영웅 협력 던전 철묘의 요람과 서리 숨결 동굴이 추가되며, 닉스 전역에서는 20여 종의 필드 돌발 이벤트가 진행된다. 1인 전용 던전 툼기르 유적지도 함께 공개된다. 아크 보스 용기사 라무스와 테라 보스 베가몬트는 각각 7월과 8월 순차적으로 등장할 예정이다.

새로운 하이브리드 무기 권갑도 선보인다. 권갑은 강력한 타격감과 제압 능력을 갖춘 근접 무기로, 상황에 따라 방어 중심의 권갑 모드와 공격 중심의 혈식 모드를 전환할 수 있다. 이를 통해 탱커와 딜러 역할을 모두 수행할 수 있는 것이 특징이다.

인터서버 PvP 콘텐츠 닉스의 잔영도 추가된다. 기존 길드 단위 전장과 달리 1~4인 규모의 소규모 파티 플레이 방식으로 진행된다. 이용자는 전장 곳곳에서 붉은 서리 아이템을 획득한 뒤 안전하게 탈출해야 하며, 정화의 성소에서 이를 정화하면 다양한 보상을 얻을 수 있다.

아이템 성장 구조도 개편된다. 기존의 복잡했던 장비 등급 체계를 정리하고, 장비의 실제 성능을 확인할 수 있는 아이템 레벨제를 도입한다. 이를 통해 기존 강화 중심 성장 방식에서 벗어나 새로운 장비 획득과 성장 경험을 제공할 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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