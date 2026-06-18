미즈메디병원·동아오츠카, 임산부·난임 가족 지원 맞손

성삼의료재단 미즈메디병원이 동아오츠카와 임산부 및 난임 가족 지원을 위한 업무협약을 체결했다.

미즈메디병원은 최근 동아오츠카와 ‘이온 나눔 저출산 극복 캠페인’ 업무협약을 맺었다고 밝혔다. 이번 협약은 임산부와 난임 가족의 건강한 임신·출산을 돕고, 저출산 문제 해결에 힘을 보태기 위해 마련됐다.

협약에 따라 동아오츠카는 미즈메디병원을 이용하는 임산부와 난임 가족에게 포카리스웨트 이온워터를 지원한다. 미즈메디병원은 동아쏘시오그룹 임직원을 대상으로 난임 치료 지원 프로그램을 제공할 예정이다. 양 사는 이번 협약을 계기로 임신과 출산을 준비하는 가족들이 건강한 환경에서 필요한 지원을 받을 수 있도록 협력할 방침이다.

미즈메디병원은 “이번 협약이 임신과 출산을 준비하는 가족들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 건강한 임신·출산 환경 조성과 저출산 극복을 위한 노력을 이어가겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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